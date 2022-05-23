قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان إن فريقه يجب أن يحتفل بلقبه الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ 11 عاما، بعد الفوز 3-صفر على ساسولو اليوم الأحد، لكنه حث لاعبيه على الاستعداد للمنافسة مع أفضل الفرق في أوروبا الموسم المقبل.

وسجل أوليفييه جيرو هدفين وأضاف فرانك كيسي هدفا، ليفوز ميلان في الجولة الأخيرة للدوري في ضيافة ساسولو، وينتزع اللقب من غريمه وجاره إنتر البطل السابق.

واحتفل بيولي مع لاعبيه والآلاف من المشجعين الذين قطعوا الرحلة إلى إيميليا-رومانيا اليوم.

وقال بيولي للصحفيين بعد التتويج باللقب "نحن ميلان، لقد عدنا لنصبح أبطالا لإيطاليا، وسنكون في المستوى الأول في دوري أبطال أوروبا العام المقبل".

وأضاف "دعونا نستمتع بهذا الانتصار لأنه من الصواب أن يستمتع الجميع بالأمر، ثم بعد ذلك لدينا العديد من الطموحات لمقارنة أنفسنا مع الأفضل في أوروبا".

وتابع بيولي "لقد فزنا ببطولة صعبة ضد منافسين أقوياء، وأعتقد أن قيمة الفوز يجب تعزيزها بعد التفوق على فرق قوية مثل إنتر ونابولي ويوفنتوس. بمرور الوقت أصبحنا أقوياء أيضا".

وأشاد بيولي بدور إدارة ميلان في الفوز باللقب، وبعدما وضعت ثقتها في إمكاناته كمدرب، قائلا "لقد ابتكر المديرون مزيجا ناجحا بين اللاعبين الشبان وذوي الخبرة، ولقد زرعنا عقلية الفوز".

وأضاف "لم أشعر أبدا أني في حالة جيدة جدا، ولم أشعر أبدا بالتقدير كما هو الحال في أجواء ميلان، وهذا سمح لي بتقديم كل شيء للاعبين وكانوا جيدين في إعطائي كل شيء".

وتابع مدرب ميلان "فكرتي هي تطوير اللاعبين المتاحين لدي، لكن الأمر يصبح أكثر صعوبة بدون موهبة. تحققت النتائج بفضل قدرة النادي على التعاقد مع لاعبين موهوبين. تهانينا للجميع".