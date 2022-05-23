بايرن أصبح من الماضي وبرشلونة المستقبل.. ليفاندوفسكي يضغط للانتقال إلى البرسا

ذكرت تقارير صحفية -أمس الأحد- أن برشلونة تقدم بعرض أول مكتوب إلى بايرن ميونخ لضم الهداف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مقابل 32 مليون يورو.

وأشارت صحيفة "بيلد آم زونتاغ" (Bild am Sonntag) إلى أن برشلونة عرض هذا المبلغ لضم "ليفا" الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم مرتين، الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه لن يجدد عقده مع بايرن، الذي ينتهي نهاية الموسم المقبل.

وقال بيمي زاهافي وكيل ليفاندوفسكي -لصحيفة بيلد- إنه "بالطبع يمكنهم إبقاء ليفاندوفسكي لعام آخر؛ لكي نكون عادلين، عقده مستمر حتى عام 2023، ولكنني لا أنصح بهذا. بالنسبة لروبرت ليفاندوفسكي، فإن بايرن أصبح من الماضي".

وأضاف أن بايرن لم يقدم عرضا لليفاندوفسكي لتجديد عقده مع الفريق، وختم "أمضى 8 سنوات مع الفريق وبعد عدة أشهر سيبلغ الـ34 ويريد أن يحقق حلمه".

وفي وقت سابق، أوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن بايرن ميونخ -الذي يعلن أن اللاعب سيكمل عقده- خفض مطالبه المالية وطلب مبلغ يتراوح بين 35 و40 مليون يورو للاستغناء عن ليفاندوفسكي (33 عاما) الذي يحق له الرحيل مجانا نهاية الموسم المقبل.

ويعاني برشلونة نفسه من صعوبات مالية، لكن تشافي مدرب الفريق الإسباني أكد اهتمامه بضم هداف بايرن ميونخ.

وانتقد حسن صالح حميديتش -المدير الرياضي لبايرن- زاهافي "لأنه يتجنبنا وأكد أن النادي ما زال يأمل في إبقاء لاعبه".

وقال صالح حميديتش -أمس الأحد- إنه "في حديثنا مع وكيل أعماله، قدمنا له عرضا واضحا وبمدة ومبلغ".

وكان زاهافي جعل مسؤولي بايرن ميونخ يشعرون بالإحباط بشأن مشاركته في رحيل ديفيد ألابا إلى ريال مدريد، وهو ما جعل رئيس النادي في تلك الفترة أولي هونيس يصفه بأنه "جشع".

ويبدو أن ملاحقة بايرن ميونخ الواضحة لإيرلينغ هالاند، الذي انضم لمانشستر سيتي، أغضبت ليفاندوفسكي.

وأوضح زاهافي "شعر (ليفاندوفسكي) بأنه لا يحترم من قبل هؤلاء المسؤولين لأشهر، هذه هي الحقيقة. بايرن لم يخسر اللاعب ليفاندوفسكي، ولكن خسر روبرت كشخص".