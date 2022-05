مستقبل النني مع أرسنال.. أرتيتا اتخذ قراره واللاعب يوجه رسالة لعائلته

قال مدرب أرسنال ميكل أرتيتا إن الإدارة حسمت قرارها بالفعل بشأن عدد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم هذا الموسم، ومن بينهم المصري محمد النني الذي نشر اليوم رسالة خاصة لعائلته وجماهير النادي اللندني.

وشارك النني، أمس الأحد، في مباراة أرسنال الختامية للموسم في الجولة 38 للدوري الإنجليزي أمام ضيفه إيفرتون، وانتهت بفوز "الغانرز" بنتيجة كبيرة 5-1، لكنها لم تكن كافية لتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا، بعد فوز منافسه المباشر توتنهام على مضيفه نوريتش سيتي 5-صفر، وحسمه للمركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

