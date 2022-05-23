مستقبل النني مع أرسنال.. أرتيتا اتخذ قراره واللاعب يوجه رسالة لعائلته

قال مدرب أرسنال ميكل أرتيتا إن الإدارة حسمت قرارها بالفعل بشأن عدد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم هذا الموسم، ومن بينهم المصري محمد النني الذي نشر اليوم رسالة خاصة لعائلته وجماهير النادي اللندني.

وشارك النني، أمس الأحد، في مباراة أرسنال الختامية للموسم في الجولة 38 للدوري الإنجليزي أمام ضيفه إيفرتون، وانتهت بفوز "الغانرز" بنتيجة كبيرة 5-1، لكنها لم تكن كافية لتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا، بعد فوز منافسه المباشر توتنهام على مضيفه نوريتش سيتي 5-صفر، وحسمه للمركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

🍿 Enjoy the best of the action again! 📺 Highlights | Arsenal 5-1 Everton 👇 pic.twitter.com/IsetVRzooI — Arsenal (@Arsenal) May 22, 2022

ورغم خيبة عدم التأهل للمسابقة الأغلى على مستوى الأندية، احتفل لاعبو أرسنال وعائلاتهم مع الجماهير في آخر ظهور لهم بملعب الإمارات هذا الموسم.

وكان النني من بين اللاعبين الحاضرين في الاحتفالات وظهر برفقة زوجته وطفليه، وشارك اليوم عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام صورا من مشاركته في اللقاء واحتفاله مع الجماهير بجوار عائلته.

وأرفق لاعب الوسط المصري الصور قوله "هؤلاء الأشخاص في هذه الصور هم سبب رغبتي في التحسن كل يوم. عائلتي الحبيبة وزملائي الداعمون ومشجعو أرسنال المذهلون. أنا ممتن لهم ولعائلتي أرسنال بأكملها لدعمهم طوال الموسم ودفعي دائما للأمام".

وهنأ أرسنال عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر النني باختياره "رجل المباراة" في مواجهة أمس، ونشر خريطة تمريرات اللاعب التي أظهرت وجوده في كل أرجاء الملعب خلال اللقاء وبدقة تمرير وصلت إلى 97%.

وينتهي عقد النني مع أرسنال في 30 يونيو/حزيران المقبل، وهي نفس وضعية اللاعبين إيدي نكيتياه وألكسندر لاكازيت.

وأوضح مدرب الفريق إن النادي اتخذ قراره بشأن اللاعبين دون أن يعلن القرار لوسائل الإعلام. وقال "سأتحدث إلى اللاعبين الثلاثة، وبعد ذلك سنحتاج إلى المضي قدما، لكن لدينا أفكار واضحة لما نريد فعله".

وأضاف أرتيتا "لقد اتخذ النادي قراره، لكن من الصعب إعلان ذلك" وأكد أن أرسنال سيبذل قصارى جهده للتعامل بنزاهة في هذا الأمر مع اللاعبين الثلاثة.

ووفقا لرويترز، يبدو المهاجم الفرنسي لاكازيت مرشحا للرحيل بعدما قال إنه في مفاوضات مع عدة أندية، بينما ظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي للنني خلال الإمساك بقلم وورقة في يده بعد مباراة الأحد، فيما يبدو مستقبل نكيتياه غامضا.