الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.. الفرق المتوجة بالألقاب والمتأهلة للبطولات القارية والهابطة لدوريات المظاليم
23/5/2022
أستدل الستار أمس الأحد على الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وتأكد في نهاية جولاتها المتوجون بألقابها والفرق التي تأهلت للمشاركة في البطولات القارية والهابطون للدرجات الأدنى.
البداية مع الدوري الإنجليزي الممتاز الذي حسم لقبه وآخر الفرق الهابطة إلى دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) في الجولة الأخيرة من البطولة.
- بطل الدوري: مانشستر سيتي وتأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل
- الفرق المتأهلة لدوري الأبطال: ليفربول وتشلسي وتوتنهام
- المتأهلان للدوري الأوروبي: أرسنال ومانشستر يونايتد
- المتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي: وستهام
- الفرق الهابطة إلى التشامبيونشيب: بيرنلي وواتفورد ونوريتش
✅ نهاية الموسم
🏆@realmadridarab
🥈@fcbarcelona_ara
🥉@AtletiArab
4⃣ @SevillaFC_ARA
5⃣ @RealBetis
6⃣ @RealSociedad
7⃣ @VillarrealCF #LaLigaSantander #TheFansGame #DesenlaceLaLiga pic.twitter.com/2tqA2wpa19
— LaLiga (@LaLigaArab) May 22, 2022
الدوري الإسباني:
- بطل الدوري: ريال مدريد وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل
- الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا: برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية
- المتأهلان للدوري الأوروبي: ريال بيتيس وريال سوسيداد
- المتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي: فياريال
- الفرق الهابطة: غرناطة وليفانتي وألافيس
الدوري الإيطالي:
- بطل الدوري: ميلان وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل
- الفرق المتأهلة لدوري الأبطال: إنتر ميلان ونابولي ويوفنتوس
- المتأهلان إلى الدوري الأوروبي: لاتسيو وروما
- المتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي: فيورنتينا
- الفرق الهابطة إلى دوري الدرجة الثانية: كالياري وجنوى وفينيزيا
الدوري الألماني:
- بطل الدوري: بايرن ميونخ وتأهل إلى دوري الأبطال
- الفرق المتأهلة لدوري الأبطال: دورتموند وباير ليفركوزن ولايبزيغ
- المتأهلان إلى الدوري الأوروبي: يونيون برلين وفرايبورغ
- المتأهل إلى دوري المؤتمر: كولن
- الفرق الهابطة إلى دوري الدرجة الثانية: هيرتا برلين وأرمينيا بيليفلد وغرويتر فورت
الدوري الفرنسي:
- بطل الدوري: باريس سان جيرمان وتأهل إلى دوري الأبطال
- الفريقان المتأهلان لدوري الأبطال: مرسيليا وموناكو
- المتأهل إلى الدوري الأوروبي: رين
- المتأهل إلى دوري المؤتمر: نيس
- الفرق الهابطة إلى دوري الدرجة الثانية: سانت إتيان وميتز وبوردو
المصدر : الجزيرة