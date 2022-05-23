الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.. الفرق المتوجة بالألقاب والمتأهلة للبطولات القارية والهابطة لدوريات المظاليم

أستدل الستار أمس الأحد على الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وتأكد في نهاية جولاتها المتوجون بألقابها والفرق التي تأهلت للمشاركة في البطولات القارية والهابطون للدرجات الأدنى.

البداية مع الدوري الإنجليزي الممتاز الذي حسم لقبه وآخر الفرق الهابطة إلى دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) في الجولة الأخيرة من البطولة.

بطل الدوري: مانشستر سيتي وتأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل

مانشستر سيتي وتأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل الفرق المتأهلة لدوري الأبطال: ليفربول وتشلسي وتوتنهام

ليفربول وتشلسي وتوتنهام المتأهلان للدوري الأوروبي: أرسنال ومانشستر يونايتد

أرسنال ومانشستر يونايتد المتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي: وستهام

وستهام الفرق الهابطة إلى التشامبيونشيب: بيرنلي وواتفورد ونوريتش

الدوري الإسباني:

بطل الدوري: ريال مدريد وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

ريال مدريد وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا: برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية

برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية المتأهلان للدوري الأوروبي: ريال بيتيس وريال سوسيداد

ريال بيتيس وريال سوسيداد المتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي: فياريال

فياريال الفرق الهابطة: غرناطة وليفانتي وألافيس

الدوري الإيطالي:

بطل الدوري: ميلان وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

ميلان وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل الفرق المتأهلة لدوري الأبطال: إنتر ميلان ونابولي ويوفنتوس

إنتر ميلان ونابولي ويوفنتوس المتأهلان إلى الدوري الأوروبي: لاتسيو وروما

لاتسيو وروما المتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي: فيورنتينا

فيورنتينا الفرق الهابطة إلى دوري الدرجة الثانية: كالياري وجنوى وفينيزيا

الدوري الألماني:

بطل الدوري: بايرن ميونخ وتأهل إلى دوري الأبطال

بايرن ميونخ وتأهل إلى دوري الأبطال الفرق المتأهلة لدوري الأبطال: دورتموند وباير ليفركوزن ولايبزيغ

دورتموند وباير ليفركوزن ولايبزيغ المتأهلان إلى الدوري الأوروبي: يونيون برلين وفرايبورغ

يونيون برلين وفرايبورغ المتأهل إلى دوري المؤتمر: كولن

كولن الفرق الهابطة إلى دوري الدرجة الثانية: هيرتا برلين وأرمينيا بيليفلد وغرويتر فورت

الدوري الفرنسي: