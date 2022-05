هل اتهم بنزيمة مواطنه مبابي بالخيانة؟

مستوى "الخيانة" الذي يشعر به النجم الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد من مواطنه كليان مبابي هداف باريس سان جيرمان واضح تماما، خاصة بعد نشر صورة لمغني الراب الأميركي توباك شاكور على خدمة قصص "إنستغرام" (Instagram).

ويشعر كل لاعبي "الملكي" بالخيانة من قبل المهاجم الفرنسي الشاب لكن لا أحد منهم يعيش المرارة أكثر من بنزيمة.

ولسنوات، كان قائد الريال يهيئ الأرضية لمبابي للانتقال إلى مدريد واللعب إلى جانبه يوما ما في "الميرينغي"، في حين جاء رد مبابي بطريقة أدنى من المتوقع. فبنزيمة وجه عددا لا يحصى من البيانات والمنشورات والصور والإيماءات تجاه اللاعب الذي يبدو أنه سيصبح الأفضل في العالم قريبا.

وحاول بنزيمة بكل ما هو ممكن من أجل إقناعه، ولم يخدم أي غرض. في النهاية، فعل كيليان مبابي ما أراده وعائلته من دون قياس مستوى العواقب التي يمكن أن تحدث على المدى الطويل.

ونسي أن هناك بطولة كأس عالم قادمة، حيث سيحتاج إلى الشعور بالراحة مع كريم، وفرنسا ليست غريبة على الدراما في غرفة الملابس طوال تاريخها.

ويمكننا بالفعل أن نتخيل مقدار ما سيواجهه بنزيمة على وجه مبابي عندما يلتقيان، لأن ما فعله كان غير مقبول تماما بالنسبة لبنزيمة.

ويتعين على مبابي تقديم تفسير، لأن بنزيمة يشعر بالخيانة التامة الآن، كما ألمح إلى ذلك في أحدث قصة له على حسابه في تطبيق إنستغرام.

📸 Karim Benzema is not happy with Kylian Mbappe after posting a picture on Instagram of Tupac & the friend that betrayed him. pic.twitter.com/GtFnR4dxtg

— TFS – Top Football Show (@TopFootballShow) May 21, 2022