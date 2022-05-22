بالفيديو.. ميلان يحرز لقب الدوري الإيطالي بعد فوز كبير على ساسولو

أحرز ميلان لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد الفوز خارج أرضه 3-0 على ساسولو في الجولة 38 والأخيرة اليوم الأحد.

وكان ميلان يكفيه التعادل من أجل التتويج، لكن بعد أن سجل جيرو هدفا في الدقيقة الـ17، بدا أنها مسألة وقت قبل حصد اللقب للمرة الـ19.

وأضاف المهاجم الفرنسي جيرو الهدف الثاني في الدقيقة الـ32 بعد مجهود كبير من رافائيل لياو، ليصبح فريق المدرب ستيفانو بيولي في طريقه للانتصار بغض النظر عما يفعله إنتر ميلان في سان سيرو.

ولم يتراجع ميلان، حيث سجل كيسي الهدف الثالث بعد 4 دقائق، ليحسم حصد اللقب بشكل مؤكد.

وبعد الاستراحة، كان موعد الاحتفال في "إميليا-رومانيا" مع وجود الآلاف من مشجعي ميلان في مدرجات الفريق صاحب الأرض، واحتفلوا بانتهاء الانتظار الطويل لحصد لقب الدوري.

وبعد صفارة النهاية، احتفلت الجماهير بحماس كبير بالفوز باللقب بفارق نقطتين عن إنتر البطل السابق وصاحب المركز الثاني.

ورفع ميلان رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان ليتوج باللقب، فيما توقف رصيد ساسولو عند 50 نقطة في المركز 11.

وهذا هو اللقب الـ19 لميلان في الدوري، ويصبح بذلك في المركز الثاني من حيث أكثر الأندية تتويجا باللقب .

كما أن هذا اللقب هو الأول لميلان منذ موسم 2010-2011.

إنتر يفوز على سامبدوريا

وفي مباراة أخرى، فاز إنتر ميلان 3-0 على سامبدوريا، لكن ذلك لم يكن كافيا للاحتفاظ باللقب، حيث حصد المركز الثاني خلف غريمه ميلان البطل.

وكان إنتر يحتاج إلى خسارة ميلان لامتلاك أي فرصة في إحراز اللقب للموسم الثاني على التوالي، لكن جاره فاز خارج أرضه وحافظ على تقدمه بفارق نقطتين وحصد لقبه الأول منذ موسم 2010-2011.

وسجل إيفان بريشيتش الهدف الأول لإنتر في الدقيقة الـ49، ثم أضاف الأرجنتيني خواكين كوريا هدفين متتاليين في الدقيقتين الـ55 والـ57.