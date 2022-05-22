تباينت ردود فعل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ويورغن كلوب مدرب ليفربول، بعد التتويج المثير لسيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إثر الفوز 3-2 على أستون فيلا، بعد انتفاضة مذهلة عندما كان البطل متأخرا بهدفين دون رد على ملعبه، في الجولة 38 والأخيرة للبريميرليغ.

وأنهى "السيتي" الموسم برصيد 93 نقطة ليحتفظ بلقب الدوري، يليه ليفربول في المركز الثاني برصيد 92 نقطة، بعد فوزه 3-1 على ولفرهامبتون.

وقال غوارديولا "اللحظة التي سجلنا فيها الهدف تغير فيها كل شيء. لم نكن نلعب في ظروف طبيعية، لكن يجب التعامل مع الأمر".

وأضاف "غندوغان هو أفضل لاعب لدينا يتوغل من الوسط إلى الأمام. كنا نصل من الجانبين وكنا نحتاج إلى لاعب يتحلى بالإيقاع السريع في منطقة الجزاء وهو الأفضل في ذلك".

وتابع المدرب الإسباني "نحن أساطير. عندما تفوز بلقب الدوري 4 مرات في 5 مواسم فهذا لأننا نملك فريقا استثنائيا من اللاعبين. سوف يتذكروننا".

بيب: "انتظروني الموسم القادم لأنني سأكون قادراً على إجراء خمس تبديلات في اللقاء. سترون كم أنا عبقري." 🤣 pic.twitter.com/HOtzDZXfUm https://t.co/O7VGsKWv12 — E P L W O R L D (@EPLworld) May 22, 2022

وأحرز ليفربول لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وسيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد السبت المقبل على أمل تعويض لقب البريميرليغ.

وأوضح غوارديولا "حجم إنجازك يتحدد بناء على حجم منافسك. لم أجد فريقا مثل ليفربول. أعرف مدى صعوبة الأمر، لكن تهنئة كبيرة للمنافس، فلقد ساعدنا على أن نصبح فريقا أفضل".

وقال غندوغان نجم مانشستر سيتي "لو لم يكن ليفربول موجودا، لن يكون البريميرليغ جذابا بهذه الطريقة. لقد قدموا موسما مذهلا، مما دفعنا لتقديم أقصى ما لدينا. إنه يوم حزين لهم لكن نحن بحاجة لتقدير ما فعلوه".

عريس الليلة غاندوغان كان حريصاً على ذكر ليڤربول بمقابلته بعد تحقيق الدوري: "لو لم يكن ليڤربول متواجداً، لن يكون البريميرليغ جذاب بهذه الطريقة." "لقد قدموا موسماً مذهلاً، دفعوننا إلى أقصى حدودنا. إنه يوم حزين لهم لكن نحن بحاجة لتقدير ما فعلوه." pic.twitter.com/6aivYnnVH7 — E P L W O R L D (@EPLworld) May 22, 2022

كلوب: المركز الثاني قصة حياتي

أما يورغن كلوب مدرب ليفربول فقال إن احتلال المركز الثاني يمثل "قصة حياتي.. تحتاج إلى أن تحصل على نقاط أكثر من أي فريق آخر، لكننا لم نفعل ذلك".

وأضاف "لا يمكن أن تفعل أكثر من بذل قصارى جهدك، وهذا ما فعله اللاعبون مرة أخرى. لقد نافسنا أفضل فريق في العالم بكل قوة، وهذا أمر استثنائي. سنبني فريقا مجددا ونحاول مجددا".

وتبخرت أحلام ليفربول في حصد رباعية من الألقاب هذا الموسم بعد التتويج سابقا بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

فيما قال جوردان هندرسون قائد ليفربول، الذي نال لقب الدوري في 2020، لشبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) "قدم اللاعبون كل شيء، لذا لا يمكن التفكير كثيرا في ذلك. قدمنا كل شيء تقريبا هذا الموسم حتى الجولة الأخيرة".

وأضاف "نحن محبطون بعض الشيء اليوم. يجب أن نوجه التهنئة إلى سيتي بكل تأكيد، ثم نبدأ التركيز على مباراة الأسبوع المقبل".