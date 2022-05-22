غوارديولا: فوز سيتي بالدوري يضعه على قدم المساواة مع يونايتد في حقبة فيرغسون

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن بوسع فريقه مضاهاة عظمة تشكيلة مانشستر يونايتد تحت قيادة أليكس فيرغسون إذا انتزع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة في 5 مواسم بفوزه على أستون فيلا اليوم الأحد.

وحقق يونايتد تحت قيادة فيرغسون هذا الإنجاز 3 مرات، ليرسخ الفريق نفسه كقوة مهيمنة على كرة القدم الإنجليزية خلال فترة قيادة المدرب الأسكتلندي التي استمرت 26 عاما.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مباراة أستون فيلا "بالطبع سيكون أمرا رائعا (الفوز بـ4 ألقاب في 5 مواسم)، عند وصولي كان الناس هنا يقولون إن الدوري الإنجليزي الممتاز صعب حقا، بل أصعب بطولات الدوري..".

وأضاف "كان السير أليكس فيرغسون مدرب يونايتد هو الوحيد الذي تمكن من حصد 4 ألقاب في 5 سنوات، عندما يحدث هذا فأنت تدرك حجم (تشكيلة) يونايتد في تلك الفترة وكيف تمكن (فيرغسون) من القيام بذلك عدة مرات، نحن على وشك أن نكون جزءا من ذلك، وعلينا أن نحاول اغتنام الفرصة".

ويجب أن يفوز سيتي على أرضه في اليوم الأخير ليحقق اللقب متفوقا على ليفربول الذي يتأخر بفارق نقطة واحدة ويلعب في نفس الوقت أمام ولفرهامبتون.

وينصب جانب من تركيز غوارديولا بالفعل على الموسم المقبل، حيث استعان سيتي بالمهاجم إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند الألماني هذا الشهر لتعزيز تشكيلته.

ويعتبر اللاعب النرويجي البالغ من العمر 21 عاما -والذي سجل 29 هدفا مع دورتموند الموسم الماضي- أحد أكثر المواهب تميزا في أوروبا، لكن غوارديولا حذر من التوقعات المنتشرة بأن اللاعب الشاب سيقدم مردودا فوريا.

وقال "من المهم على نحو خاص معرفة قدرته على التأقلم مع بلد جديد سيتوجه إليه ومنزل جديد وصداقات جديدة، يجب عليه التكيف مع كافة هذه الأمور، (لكن) أنا متأكد من أنه سيتأقلم بشكل جيد".