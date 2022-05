سيناريوهات "هيتشكوكية" في اليوم الكبير بالبريميرليغ

يملك مانشستر سيتي مصيره بين يديه للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يخوض المرحلة 38 الأخيرة اليوم الأحد وهو يتقدم بفارق نقطة يتيمة عن مطارده ليفربول الباحث عن رباعية تاريخية.

وسيضمن رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا اللقب الرابع في 5 سنوات، عند فوزهم على ضيفهم أستون فيلا صاحب المركز الـ14 في الترتيب والذي لم يفز في آخر 3 مباريات.

وقال غوارديولا "يصعب السيطرة على عواطفك عندما تدرك ما هو على المحكّ".

وتابع مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني السابق "اللاعبون بشر لكنها كرة القدم، لا تعرف متى تُحسم الأمور".

ويعرف سيتي تمامًا مرارة الخسارة في اللحظات الأخيرة، بعد خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما كان متقدمًا على ريال مدريد.

وأضاف غوارديولا "لا فائدة من إبلاغ اللاعبين بأهمية الموقف؛ يعرفون ذلك تمامًا ويشعرون به".

