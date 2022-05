توج فريق مانشستر سيتي بلقب للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تحويله تأخره صفر-2 إلى فوز ثمين 3-2 على أستون فيلا. أما ليفربول فقد فاز 3-1 على ولفرهامبتون، في الجولة 38 والأخيرة للبريميرليغ.

وأنهى "السيتي" الموسم برصيد 93 نقطة ليحتفظ بلقب الدوري، يليه ليفربول في المركز الثاني برصيد 92 نقطة.

وبذلك يكون السيتي قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة في 5 مواسم، بعدما انتفض بشكل مذهل وفاز 3-2 على أستون فيلا بفضل ثلاثية في 6 دقائق في ملعب الاتحاد اليوم الأحد.

ورغم أنه وجد نفسه متأخرا بهدفين من ماتي كاش وفيليب كوتينيو بعد مرور 69 دقيقة من البداية، فإن فريق المدرب بيب غوارديولا انتفض بشكل لا يصدق بعد مشاركة البديل إيلكاي غندوغان.

وقلص غندوغان الفارق بضربة رأس في الدقيقة 76، ثم أدرك رودري التعادل بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء بعد دقيقتين.

قبل أن يسجل غندوغان الهدف الثالث من مدى قريب بالدقيقة 81.

وفي المواجهة الأخرى على اللقب، تعافى ليفربول من تأخره بهدف مبكر وفاز 3-1 على ولفرهامبتون، لكنه خسر اللقب بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل.

وفضل مدرب ليفربول يورغن كلوب عدم إشراك محمد صلاح وفيرجيل فان دايك بالتشكيلة الأساسية للريدز.

وتقدم ولفرهامبتون بهدف مبكر من بيدرو نيتو بعدما تلقى تمريرة من راؤول خيمنيز الذي استفاد من خطأ المدافع إبراهيما كوناتي.

لكن ليفربول أدرك التعادل بواسطة ساديو ماني مستفيدا من تمريرة رائعة بكعب القدم من تياغو ألكانتارا في الدقيقة 24.

وخرج جوزيه سا حارس ولفرهامبتون بين الشوطين بسبب الإصابة، وسجل البديل محمد صلاح -بعد نزوله بديلا لجوتا- هدف التقدم لأصحاب الأرض بعد لمسة من مدى قريب.

وذلك قبل أن يحرز آندي روبرتسون الهدف الثالث بعد تمريرة روبرتو فيرمينو.

لكن حلم ليفربول في حصد اللقب انتهى بعدما انتفض السيتي وحول تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على ضيفه أستون فيلا في مباراة مثيرة.

لكن محمد صلاح نجم ليفربول لم يخرج خالي الوفاض ففاز بجائزة الحذاء الذهبي التي يتم منحها كأفضل هداف في بطولة الدوري، بالاشتراك مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، مهاجم توتنهام.

وتساوى صلاح مع سون في برصيد 23 هدفا لكل منهما، ليتقاسما الجائزة التي حصل عليها النجم المصري للمرة الثالثة منذ انضمامه لليفربول صيف عام 2017.

كما فاز "الفرعون المصري" بجائزة أفضل ممرر أيضا، إذ قدم 13 تمريرة حاسمة جعلته أكثر من صنع الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

More assists than anyone else in the #PL!@MoSalah is 2021/22's Castrol Playmaker of the Season ✨ pic.twitter.com/CmPvgMKDW3

— Premier League (@premierleague) May 22, 2022