مانشستر سيتي يتوج بلقب البريميرليغ بعد انتفاضة مذهلة أمام أستون فيلا ومحمد صلاح يفوز بجائزتين
توج فريق مانشستر سيتي بلقب للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تحويله تأخره صفر-2 إلى فوز ثمين 3-2 على أستون فيلا. أما ليفربول فقد فاز 3-1 على ولفرهامبتون، في الجولة 38 والأخيرة للبريميرليغ.
وأنهى "السيتي" الموسم برصيد 93 نقطة ليحتفظ بلقب الدوري، يليه ليفربول في المركز الثاني برصيد 92 نقطة.
التكرار يعلّم الشطـــار 😌💥🔥
🔷 #السيتي pic.twitter.com/kFjmfSTRej
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 22, 2022
السيتي يحرز لقب الدوري الإنجليزي
وبذلك يكون السيتي قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة في 5 مواسم، بعدما انتفض بشكل مذهل وفاز 3-2 على أستون فيلا بفضل ثلاثية في 6 دقائق في ملعب الاتحاد اليوم الأحد.
لحظة تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز
🏆 🏴#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #مانشستر_سيتي #PremierLeague | #beINPL pic.twitter.com/SLd57HqirK
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2022
ورغم أنه وجد نفسه متأخرا بهدفين من ماتي كاش وفيليب كوتينيو بعد مرور 69 دقيقة من البداية، فإن فريق المدرب بيب غوارديولا انتفض بشكل لا يصدق بعد مشاركة البديل إيلكاي غندوغان.
⚽️🥅 أستون فيلا يفاجئ مانشستر سيتي ويفتتح التسجيل
لو استمرت نتيجة المبارتين على حالها، مانشستر سيتي سيكون البطل بفارق الأهداف عن ليفربول 🏆#مانشستر_سيتي | #أستون_فيلا | #ليفربول | #الدوري_الإنكليزي_الممتاز #PremierLeague | #beINPL pic.twitter.com/mvrftxDG6l
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2022
وقلص غندوغان الفارق بضربة رأس في الدقيقة 76، ثم أدرك رودري التعادل بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء بعد دقيقتين.
🤯 جنــــــــون 🤯
من دكة البدلاء غوندوغان يعبد طريق السيتي نحو اللقب 🏆#مانشستر_سيتي | #أستون_فيلا | #الدوري_الإنكليزي_الممتاز #PremierLeague | #beINPL pic.twitter.com/w4mobjFeTJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2022
قبل أن يسجل غندوغان الهدف الثالث من مدى قريب بالدقيقة 81.
لحظة نهاية اللقاء وفوز مان سيتي في البريميرليغ للمرة الرابعة من آخر خمس مواسم!! pic.twitter.com/GsDs2jnFMh
— E P L W O R L D (@EPLworld) May 22, 2022
فوز ليفربول وجائزتان لصلاح
وفي المواجهة الأخرى على اللقب، تعافى ليفربول من تأخره بهدف مبكر وفاز 3-1 على ولفرهامبتون، لكنه خسر اللقب بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل.
وفضل مدرب ليفربول يورغن كلوب عدم إشراك محمد صلاح وفيرجيل فان دايك بالتشكيلة الأساسية للريدز.
وتقدم ولفرهامبتون بهدف مبكر من بيدرو نيتو بعدما تلقى تمريرة من راؤول خيمنيز الذي استفاد من خطأ المدافع إبراهيما كوناتي.
⚽️🥅 بيدرو نيتو يباغت ليفربول بهدف مبكر
ليفربول 0 وولفرهامبتون 1
#الدوري_الإنكليزي #ليفربول_وولفرهامبتون #PremierLeague pic.twitter.com/5t4gVYtDH1
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2022
لكن ليفربول أدرك التعادل بواسطة ساديو ماني مستفيدا من تمريرة رائعة بكعب القدم من تياغو ألكانتارا في الدقيقة 24.
وخرج جوزيه سا حارس ولفرهامبتون بين الشوطين بسبب الإصابة، وسجل البديل محمد صلاح -بعد نزوله بديلا لجوتا- هدف التقدم لأصحاب الأرض بعد لمسة من مدى قريب.
⚽️🥅 صلاح يسجل هدف التقدم ويعطي جرعة أمل لليفربول
ليفربول 2 وولفرهامبتون 1
#الدوري_الإنكليزي #ليفربول_وولفرهامبتون #PremierLeague pic.twitter.com/eF5a81Yjgg
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2022
وذلك قبل أن يحرز آندي روبرتسون الهدف الثالث بعد تمريرة روبرتو فيرمينو.
لكن حلم ليفربول في حصد اللقب انتهى بعدما انتفض السيتي وحول تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على ضيفه أستون فيلا في مباراة مثيرة.
لكن محمد صلاح نجم ليفربول لم يخرج خالي الوفاض ففاز بجائزة الحذاء الذهبي التي يتم منحها كأفضل هداف في بطولة الدوري، بالاشتراك مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، مهاجم توتنهام.
وتساوى صلاح مع سون في برصيد 23 هدفا لكل منهما، ليتقاسما الجائزة التي حصل عليها النجم المصري للمرة الثالثة منذ انضمامه لليفربول صيف عام 2017.
اثناء تتويج صلاح و سون و اليسون و ايدرسون
— E P L W O R L D (@EPLworld) May 22, 2022
كما فاز "الفرعون المصري" بجائزة أفضل ممرر أيضا، إذ قدم 13 تمريرة حاسمة جعلته أكثر من صنع الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
More assists than anyone else in the #PL!@MoSalah is 2021/22's Castrol Playmaker of the Season ✨ pic.twitter.com/CmPvgMKDW3
— Premier League (@premierleague) May 22, 2022
وأحرز ليفربول لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وسيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد السبت المقبل.
📖 How the 2021/22 #PL title race unfolded…
🏆 @ManCity 🏆 pic.twitter.com/8CRBXvRQzj
— Premier League (@premierleague) May 22, 2022
الوصف التفصيلي لحظة بلحظة
: انتهت المباراة بفوز ليفربول 3-1 على ولفرهامبتون.
: انتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي 3-2 وتتويجه بلقب البريميرليغ.
: روبرتسون يسجل الهدف الثالث لليفربول لتصبح النتيجة 3-1 للريدز.
: محمد صلاح يسجل هدف التقدم 2-1 لليفربول.
: لويس دياز يسدد من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة تصطدم بمدافع ولفرهامبتون وتخرج خارج المرمى.
: تتصاعد الإثارة ويسجل غندوغان الهدف الثالث للسيتي من عرضية أرضية لـ دي بروين.
: رودريغو يسجل هدف التعادل للسيتي من تصويبة قوية على حدود منطقة الجزاء لتصبح النتيجة التعادل 2-2.
: غندوغان يسجل الهدف الأول للسيتي من كرة رأسية لعرضية رحيم ستيرلينغ لتصبح النتيجة 2-1 لأستون فيلا.
: ألكسندر أرنولد يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصطدم ببطن مدافع ولفرهامبتون.
: كوتينيو يسجل الهدف الثاني لأستون فيلا بعد سيطرة رائعة وتسديدة أرضية قوية على يسار حارس سيتي.
: دي بروين يسدد ركلة حرة مباشرة خارج مرمى أستون فيلا.
: ألكسندر أرنولد يسدد كرة قوية من 40 ياردة ينقذها حارس ولفرهامبتون ببراعة.
: محمد صلاح ينزل الملعب بديلا لجوتا وسط تشجيع جماهيري كبير.
58: ها قد وصل.. التبديل الثاني للمدرب كلوب 🔴🔁
خروج ➡️ ديوجو جوتا
دخول ⬅️ محمد صلاح #ليفربول_وولفرهامبتون 1 – 1 pic.twitter.com/U0VDDOKoqR
— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 22, 2022
: حارس ولفرهامبتون ينقذ كرة عالية خطيرة قبل أن يخطفها ساديو ماني.
واتكينز كاد يسجل الهدف الثاني لأستون فيلا من كرة طويلة من حارس مرماه واجه بها مرمى السيتي لكن الحارس والمدافع ضغطا عليه فمرت الكرة بجوار المرمى.
😮 هذه الفرص لا تأتي كل يوم يا واتكينز!!#مانشستر_سيتي | #أستون_فيلا | #الدوري_الإنكليزي_الممتاز #PremierLeague | #beINPL pic.twitter.com/87MxJRL8aE
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2022
ألكسندر يمرر كرة بينية لساديو ماني الذي يسقط على الأرض ويسددها جوتا تصطدم بالدفاع وتخرج بعيدا عن المرمى.
ساديو ماني يسجل الهدف الثاني لليفربول لكن الحكم المساعد الأول يشير لتسلله، ويلغى الهدف.
دي بوين يمرر عرضية أرضية خطيرة يطيح بها جيسوس خارج المرمى بغرابة.
انطلاق الشوط الثاني في مباراة السيتي وأستون فيلا، ليفربول وولفرهامبتون.
الشوط الأول ينتهي بتعادل ليفربول مع ولفرهامبتون 1-1.
الشوط الأول ينتهي بتقدم أستون فيلا على السيتي 1-صفر بهدف ماتي كاش في الدقيقة 37.
السيتي يرد بهجمة خطيرة من الجهة اليمنى أنهاها دي بروين بعرضية قطعها دفاع أستون فيلا، وارتدت إليه مجددا لكن الدفاع شتتها أيضا.
واتكينز ينفرد بمرمى السيتي لكن إيدرسون ينقذها من أمامه.
الهدف منح الثقة لأستون فيلا، وانطلق واتكينز بهجمة أخرى لكن دفاع السيتي قطعها، تلتها تصويبة لكوتينيو مرت على يسار المرمى.
ماتي كاش يسجل من عرضية لوكاس ديني هدف التقدم لأستون فيلا برأسية سكنت شباك السيتي.
عرضية خطيرة يبعدها تيرون منغس مدافع أستون فيلا من أمام رأس رياض محرز.
رغم سيطرة السيتي بنسبة 75% إلا أنه فشل حتى الآن في إظهار خطورة كبيرة نتيجة التوتر والتسرع وصلابة دفاع أستون فيلا.
🔥⚽️ جنون الجولة الأخيرة من البريميرليغ
🤯 د.23:32 فودين يهُدر فرصة هدف اللقب
🥅 د. 23:33 ليفربول يعادل النتيجة#مانشستر_سيتي | #أستون_فيلا | #الدوري_الإنكليزي_الممتاز #PremierLeague | #beINPL pic.twitter.com/qFlElSMdcH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2022
تصويبة قوية من غابرييل خيسوس من الجهة اليمنى أمسك بها روبين أولسين حارس أستون فيلا بنجاح.
ساديو ماني يسجل هدف التعادل لليفربول بانطلاقة في العمق الدفاعي أنهاها بتصويبة سكنت الشباك.
مانشستر سيتي يسيطر بشكل كامل على المباراة بنسبة 70% في حين يعتمد أستون فيلا على الهجمات المرتدة.
📱⚽️فرحة جماهير مانشستر سيتي بعد هدف وولفرهامبتون على ليفربول #مانشستر_سيتي | #أستون_فيلا | #الدوري_الإنكليزي_الممتاز #PremierLeague | #beINPL pic.twitter.com/v32jIclwl5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2022
وسط سيطرة ليفربول وسلسلة هجمات متتالية، شن ولفرهامبتون هجمة خطيرة من الناحية اليسرى لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.
طالب ليفربول بركلة جزاء نتيجة لمسة يد لم يحتسبها الحكم.
ولفرهامبتون يتقدم بهدف على ليفربول في الدقيقة الثالثة سجله بيدرو نيتو.