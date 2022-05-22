توج فريق مانشستر سيتي بلقب للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تحويله تأخره صفر-2 إلى فوز ثمين 3-2 على أستون فيلا. أما ليفربول فقد فاز 3-1 على ولفرهامبتون، في الجولة 38 والأخيرة للبريميرليغ.

وأنهى "السيتي" الموسم برصيد 93 نقطة ليحتفظ بلقب الدوري، يليه ليفربول في المركز الثاني برصيد 92 نقطة.

السيتي يحرز لقب الدوري الإنجليزي

وبذلك يكون السيتي قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة في 5 مواسم، بعدما انتفض بشكل مذهل وفاز 3-2 على أستون فيلا بفضل ثلاثية في 6 دقائق في ملعب الاتحاد اليوم الأحد.

ورغم أنه وجد نفسه متأخرا بهدفين من ماتي كاش وفيليب كوتينيو بعد مرور 69 دقيقة من البداية، فإن فريق المدرب بيب غوارديولا انتفض بشكل لا يصدق بعد مشاركة البديل إيلكاي غندوغان.

وقلص غندوغان الفارق بضربة رأس في الدقيقة 76، ثم أدرك رودري التعادل بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء بعد دقيقتين.

قبل أن يسجل غندوغان الهدف الثالث من مدى قريب بالدقيقة 81.

لحظة نهاية اللقاء وفوز مان سيتي في البريميرليغ للمرة الرابعة من آخر خمس مواسم!! pic.twitter.com/GsDs2jnFMh — E P L W O R L D (@EPLworld) May 22, 2022

فوز ليفربول وجائزتان لصلاح

وفي المواجهة الأخرى على اللقب، تعافى ليفربول من تأخره بهدف مبكر وفاز 3-1 على ولفرهامبتون، لكنه خسر اللقب بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل.

وفضل مدرب ليفربول يورغن كلوب عدم إشراك محمد صلاح وفيرجيل فان دايك بالتشكيلة الأساسية للريدز.

وتقدم ولفرهامبتون بهدف مبكر من بيدرو نيتو بعدما تلقى تمريرة من راؤول خيمنيز الذي استفاد من خطأ المدافع إبراهيما كوناتي.

لكن ليفربول أدرك التعادل بواسطة ساديو ماني مستفيدا من تمريرة رائعة بكعب القدم من تياغو ألكانتارا في الدقيقة 24.

وخرج جوزيه سا حارس ولفرهامبتون بين الشوطين بسبب الإصابة، وسجل البديل محمد صلاح -بعد نزوله بديلا لجوتا- هدف التقدم لأصحاب الأرض بعد لمسة من مدى قريب.

⚽️🥅 صلاح يسجل هدف التقدم ويعطي جرعة أمل لليفربول ليفربول 2 وولفرهامبتون 1 #الدوري_الإنكليزي #ليفربول_وولفرهامبتون #PremierLeague pic.twitter.com/eF5a81Yjgg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 22, 2022

وذلك قبل أن يحرز آندي روبرتسون الهدف الثالث بعد تمريرة روبرتو فيرمينو.

لكن حلم ليفربول في حصد اللقب انتهى بعدما انتفض السيتي وحول تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على ضيفه أستون فيلا في مباراة مثيرة.

لكن محمد صلاح نجم ليفربول لم يخرج خالي الوفاض ففاز بجائزة الحذاء الذهبي التي يتم منحها كأفضل هداف في بطولة الدوري، بالاشتراك مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، مهاجم توتنهام.

وتساوى صلاح مع سون في برصيد 23 هدفا لكل منهما، ليتقاسما الجائزة التي حصل عليها النجم المصري للمرة الثالثة منذ انضمامه لليفربول صيف عام 2017.

اثناء تتويج صلاح و سون و اليسون و ايدرسون pic.twitter.com/BfYGJnFSCK — E P L W O R L D (@EPLworld) May 22, 2022

كما فاز "الفرعون المصري" بجائزة أفضل ممرر أيضا، إذ قدم 13 تمريرة حاسمة جعلته أكثر من صنع الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

More assists than anyone else in the #PL!@MoSalah is 2021/22's Castrol Playmaker of the Season ✨ pic.twitter.com/CmPvgMKDW3 — Premier League (@premierleague) May 22, 2022

وأحرز ليفربول لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وسيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد السبت المقبل.

الوصف التفصيلي لحظة بلحظة

منذ 21 ساعة : انتهت المباراة بفوز ليفربول 3-1 على ولفرهامبتون.

منذ 21 ساعة : انتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي 3-2 وتتويجه بلقب البريميرليغ.

منذ 21 ساعة : روبرتسون يسجل الهدف الثالث لليفربول لتصبح النتيجة 3-1 للريدز.

منذ 21 ساعة : محمد صلاح يسجل هدف التقدم 2-1 لليفربول.

منذ 21 ساعة : لويس دياز يسدد من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة تصطدم بمدافع ولفرهامبتون وتخرج خارج المرمى.

منذ 21 ساعة : تتصاعد الإثارة ويسجل غندوغان الهدف الثالث للسيتي من عرضية أرضية لـ دي بروين.

منذ 21 ساعة : رودريغو يسجل هدف التعادل للسيتي من تصويبة قوية على حدود منطقة الجزاء لتصبح النتيجة التعادل 2-2.

منذ 21 ساعة : غندوغان يسجل الهدف الأول للسيتي من كرة رأسية لعرضية رحيم ستيرلينغ لتصبح النتيجة 2-1 لأستون فيلا.

منذ 21 ساعة : ألكسندر أرنولد يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصطدم ببطن مدافع ولفرهامبتون.

منذ 21 ساعة : كوتينيو يسجل الهدف الثاني لأستون فيلا بعد سيطرة رائعة وتسديدة أرضية قوية على يسار حارس سيتي.

منذ 21 ساعة : دي بروين يسدد ركلة حرة مباشرة خارج مرمى أستون فيلا.

منذ 21 ساعة : ألكسندر أرنولد يسدد كرة قوية من 40 ياردة ينقذها حارس ولفرهامبتون ببراعة.

منذ 21 ساعة : محمد صلاح ينزل الملعب بديلا لجوتا وسط تشجيع جماهيري كبير.

58: ها قد وصل.. التبديل الثاني للمدرب كلوب 🔴🔁 خروج ➡️ ديوجو جوتا

دخول ⬅️ محمد صلاح #ليفربول_وولفرهامبتون 1 – 1 pic.twitter.com/U0VDDOKoqR — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 22, 2022

منذ 21 ساعة : حارس ولفرهامبتون ينقذ كرة عالية خطيرة قبل أن يخطفها ساديو ماني.

منذ 21 ساعة واتكينز كاد يسجل الهدف الثاني لأستون فيلا من كرة طويلة من حارس مرماه واجه بها مرمى السيتي لكن الحارس والمدافع ضغطا عليه فمرت الكرة بجوار المرمى.

منذ 21 ساعة ألكسندر يمرر كرة بينية لساديو ماني الذي يسقط على الأرض ويسددها جوتا تصطدم بالدفاع وتخرج بعيدا عن المرمى.

منذ 22 ساعة ساديو ماني يسجل الهدف الثاني لليفربول لكن الحكم المساعد الأول يشير لتسلله، ويلغى الهدف.

منذ 22 ساعة دي بوين يمرر عرضية أرضية خطيرة يطيح بها جيسوس خارج المرمى بغرابة.

منذ 22 ساعة انطلاق الشوط الثاني في مباراة السيتي وأستون فيلا، ليفربول وولفرهامبتون.

منذ 22 ساعة الشوط الأول ينتهي بتعادل ليفربول مع ولفرهامبتون 1-1.

منذ 22 ساعة الشوط الأول ينتهي بتقدم أستون فيلا على السيتي 1-صفر بهدف ماتي كاش في الدقيقة 37.

منذ 22 ساعة السيتي يرد بهجمة خطيرة من الجهة اليمنى أنهاها دي بروين بعرضية قطعها دفاع أستون فيلا، وارتدت إليه مجددا لكن الدفاع شتتها أيضا.

منذ 22 ساعة واتكينز ينفرد بمرمى السيتي لكن إيدرسون ينقذها من أمامه.

منذ 22 ساعة الهدف منح الثقة لأستون فيلا، وانطلق واتكينز بهجمة أخرى لكن دفاع السيتي قطعها، تلتها تصويبة لكوتينيو مرت على يسار المرمى.

منذ 22 ساعة ماتي كاش يسجل من عرضية لوكاس ديني هدف التقدم لأستون فيلا برأسية سكنت شباك السيتي.

منذ 22 ساعة عرضية خطيرة يبعدها تيرون منغس مدافع أستون فيلا من أمام رأس رياض محرز.

منذ 22 ساعة رغم سيطرة السيتي بنسبة 75% إلا أنه فشل حتى الآن في إظهار خطورة كبيرة نتيجة التوتر والتسرع وصلابة دفاع أستون فيلا.

منذ 22 ساعة تصويبة قوية من غابرييل خيسوس من الجهة اليمنى أمسك بها روبين أولسين حارس أستون فيلا بنجاح.

منذ 22 ساعة ساديو ماني يسجل هدف التعادل لليفربول بانطلاقة في العمق الدفاعي أنهاها بتصويبة سكنت الشباك.

منذ 22 ساعة مانشستر سيتي يسيطر بشكل كامل على المباراة بنسبة 70% في حين يعتمد أستون فيلا على الهجمات المرتدة.

منذ 22 ساعة وسط سيطرة ليفربول وسلسلة هجمات متتالية، شن ولفرهامبتون هجمة خطيرة من الناحية اليسرى لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

منذ 22 ساعة طالب ليفربول بركلة جزاء نتيجة لمسة يد لم يحتسبها الحكم.