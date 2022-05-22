بعد رفض مبابي عرض ريال مدريد وتجديد عقده مع سان جيرمان.. رابطة الليغا تقدم شكوى ضد الفريق الباريسي

تقدمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) بشكوى بشأن تجديد عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بزعم تأثير الاتفاق على الاستقرار المالي للكرة الأوروبية.

ووقع الدولي الفرنسي -الذي كان من المتوقع على نطاق واسع انضمامه لريال مدريد عندما ينتهي عقده الحالي في 30 من الشهر المقبل- عقدا جديدا مدته 3 سنوات مع الفريق الفرنسي.

وأكدت رابطة "الليغا" -في بيان أمس السبت- أنها ستقدم "شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والسلطات الإدارية والضريبية الفرنسية والجهات المختصة في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان "من المخزي أن ناديًا مثل سان جيرمان يمكن أن يوقع مثل هذا الاتفاق، في حين أن الأندية التي يمكنها تحمل تكاليف التعاقد مع اللاعب من دون رؤية فاتورة أجورها تتعرض للخطر وتجد من الصعب عليها التعاقد معه".

واتهمت "الليغا" باريس سان جيرمان بانتهاك "قواعد الرقابة الاقتصادية الحالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وفرنسا".

وفي وقت سابق أمس السبت، وصف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني تجديد باريس سان جيرمان لمبابي بأنه "إهانة لكرة القدم".

وحسم المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي أمره وقرر البقاء مع فريقه الحالي عوضا عن الانتقال إلى "الميرينغي"، موقعا عقدا رسميا جديدا حتى 2025.

ومن ملعب "حديقة الأمراء" وقبيل المباراة ضد متز في المرحلة الأخيرة من الدوري الفرنسي (انتهت بفوز الفريق الباريسي بخماسية نظيفة)، أعلن ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان تمديد العقد 3 أعوام إضافية، واضعا بذلك حدا لرغبة ريال مدريد بضمّه إلى صفوفه.

وقال مبابي "سعيد جدا ببقائي في فرنسا، في باريس، في مدينتي. آمل أن أواصل القيام بما أحب القيام به وهو لعب كرة القدم والفوز بالكؤوس".

وجاء ذلك تزامنا مع الإعلان الرسمي عن بقاء مبابي مع الفريق الذي انضم إليه عام 2017 قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن العرض الأخير الذي قدّمه ريال لابن الـ23 عاما قدره قرابة 190 مليون يورو مكافأة توقيع مع راتب سنوي صاف بقيمة 40 مليون يورو، فضلا عن 50% من حقوق صورته على غرار بقية لاعبيه.

لكن المقربين من مبابي يفضلون نسبة 100% التي عرضها سان جيرمان.

وكانت والدة مبابي فايزة العماري أفادت بأن نجلها توصل إلى اتفاق مع كل من سان جيرمان وريال، وبات عليه أن يختار بينهما.

وقالت "انتهت كل المفاوضات.. لدينا اتفاق مع مدريد وباريس. الآن الأمر متروك لكيليان كي يختار".

وتابعت الوالدة التي تدير جزئيا أعمال بطل مونديال 2018 أن "العرضين متساويان".

وأفادت صحيفة "ماركا" (Marca) وإذاعة "آر إم سي" (RMC) -أمس السبت- أن مبابي اتصل برئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس عبر "واتساب" ليعلمه شخصيا بقرار البقاء في سان جيرمان.

وحسب "ماركا"، ردّ بيريس على الفائز مع منتخب فرنسا بمونديال 2018 "أنا متأسف لما حدث في الأيام القليلة الماضية؛ لقد حطموا الحلم الذي راودك منذ أن كنت طفلا".