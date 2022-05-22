بالأرقام.. هل ظلم صلاح وسون لعدم فوزهما بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ؟

لا يختلف اثنان على أن البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي أحد أفضل اللاعبين في العالم، ولكن هل يستحق جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ موسم 2021-2022؟

وقد نال دي بروين الجائزة للمرة الثانية بعدما حصل عليها عقب موسم 2019-2020.

وأحرز هذا اللاعب البلجيكي 15 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة خلال 29 مباراة هذا الموسم، وكان من أسباب نجاح سيتي الذي يحتاج الفوز بالجولة الأخيرة غدا لإحراز لقب الدوري للمرة السادسة.

وخاض هذا اللاعب البالغ 30 عاما منافسة على الجائزة مع آخرين، منهم زميله جواو كانسيلو والنجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، وسون هيونغ-مين مهاجم توتنهام.

ولكن أرقام دي بروين ليست الأفضل بين اللاعبين المتنافسين على الجائزة، لأن صلاح وسون يتقدمان عليه بفارق كبير.

بداية مع النجم المصري، هو متصدر قائمة الهدافين هذا الموسم بـ 22 هدفا بينها 5 أهداف من ركلة جزاء، وصنع 13 هدفا أي أنه ساهم في 35 هدفا هذا الموسم، كما أنه أكثر لاعب فاز بلقب رجل المباراة بـ 13 مرة.

النجم الكوري الجنوبي، صاحب المركز الثاني في قائمة الهدافين بـ 21 هدفا من دون ركلات جزاء، وصنع 7 أهداف، أي أنه ساهم بـ 28 هدفا، كما أنه أكثر لاعب فاز بلقب رجل المباراة 13 مرة.

يذكر أن صلاح توج في وقت سابق بجائزة أفضل لاعب التي تمنحها رابطة النقاد في إنجلترا.