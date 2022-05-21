ذكرت تقارير لوسائل إعلام فرنسية اليوم السبت أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي قرر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ورفض عرض الانضمام إلى ريال مدريد.

وينتهي العقد الحالي لمبابي مع باريس سان جيرمان في نهاية يونيو/حزيران المقبل، وتزايد الغموض بشأن مستقبله في الأسابيع الأخيرة، في ظل محاولات النادي الفرنسي لإقناعه بالتجديد، وسعي ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية اليوم أن مبابي قرر تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان المتوج مؤخرا بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن مبابي لم يوقع بعد على العقد الجديد مع سان جيرمان، والذي يتوقع أن يستمر بمقتضاه الارتباط بين الطرفين حتى 2025.

من جانبه، ذكر موقع "آر إم سي" (RMC) الفرنسي أن تجديد عقد مبابي سترافقه تغييرات عدة على مستوى باريس سان جيرمان، وسيعلن عنها في الأسبوع المقبل.

وتتوجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى ملعب حديقة الأمراء، حيث سيخوض سان جيرمان آخر مبارياته في الدوري حين يستقبل ميتز، في مباراة قد تكون مناسبة لمبابي للإعلان رسميا عن قراره الاستمرار مع الفريق.