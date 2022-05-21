كيف طور غوارديولا أداء لاعبي مانشستر سيتي؟.. قائد الفريق يجيب

ربما يتساءل البعض عن الدور الذي لعبه المدرب الإسباني بيب غوارديولا، لكي يطور أداء لاعبي مانشستر سيتي ويجعله يهيمن على معظم البطولات المحلية في إنجلترا منذ وصوله، وهو ما يوضحه قائد الفريق فرناندينيو، من خلال تجربته الشخصية مع مدربه.

وأشاد فرناندينيو قائد مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمدربه غوارديولا، قائلا إنه ساعده على تطوير مستوى أدائه بصورة هائلة، بينما يستعد لاعب الوسط البرازيلي المخضرم لخوض مباراته الأخيرة بألوان سيتي في مواجهة أستون فيلا غدا الأحد.

ولعب فرناندينيو (37 عاما) دورا بارزا في مسيرة سيتي منذ انضمامه إليه قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني في 2013، وخلال هذه الفترة فاز مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة وبكأس رابطة المحترفين المحلية 6 مرات.

ويمكن لفرناندينيو أيضا الفوز بلقب الدوري الممتاز مرة أخرى غدا الأحد إذا فاز فريقه على ضيفه أستون فيلا.

وعن غوارديولا قال فرناندينيو الذي سيصبح لاعبا حرا في الصيف لموقع سيتي الرسمي على الإنترنت "منذ انضمامه للنادي اختلف تماما أسلوب أداء سيتي تحت قيادته. ولهذا السبب فهو يُعدّ أحد أفضل المدربين على مستوى العالم. وبكل تأكيد فإنه (طور أدائي للمستوى الأفضل)".

وأضاف فرناندينيو "عندما تولى تدريب النادي كان عمري 30 عاما بالفعل، وبالتالي فقد عملت مع مدربين جيدين في السابق. لكن عندما بدأت العمل معه بدأت أرى كرة القدم من منظور مختلف. وفهمت كرة القدم بصورة أفضل كثيرا. فهو يجعلك ترى كرة القدم بصورة مختلفة".

وتحت قيادة غوارديولا لعب فرناندينيو في مركز قلب الدفاع في السابق وحقق نجاحا واضحا في هذا المركز.

وقال فرناندينيو أيضا إن اللعب تحت قيادة غوارديولا "مذهل.. بالتأكيد ساعدني هو في رفع مستوى أدائي ومستوى فهمي لكرة القدم أيضا".