فتاة محجبة أثناء تقديم القميص الجديد لنادي ليفربول.. ما القصة؟

خطفت عارضة الأزياء البريطانية ذات الأصول اليمنية سلمى بازرعة الأنظار عقب ظهورها في تقديم القميص الجديد لنادي ليفربول للموسم المقبل.

وظهرت بازرعة بجوار المدرب الألماني يورغن كلوب واللاعب الإنجليزي الشاب كيرتس جونز في إحدى الصور الدعائية للقميص الجديد.

ونشرت بازرعة الصور عبر حسابها على "إنستغرام" (Instagram)، وعلقت عليها قائلة "لا أستطيع تخطي روعة يوم التقاط تلك الصور".

وأضافت "أشعر بالفخر كوني كنت جزءا من إطلاق ملابس الفريق، شكرا نايكي وليفربول لمنحي تلك الفرصة الرائعة".

وأوضحت في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" (Twitter) "شكرا على كل الحب والرسائل والدعم الذي أرسله الجميع خلال إطلاق قميص ليفربول الجديد. بصراحة أشعر بالفخر لتمثيلنا نحن المسلمات في هذه الحملة، لذا أشكرك كل من أحبها".

وكان ليفربول قد حصد بطولتي كأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي، ويواصل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إذ يحتل المركز الثاني بفارق نقطة عن مانشستر سيتي قبل مباراة واحدة عن ختام الموسم.

