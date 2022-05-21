محمد صلاح: متفائل بتعثر سيتي والفوز بلقب البريميرليغ ولم أقصد إهانة ريال مدريد

قال محمد صلاح هداف ليفربول إن فريقه "متحمس ومتفائل" قبل خوض الجولة الأخيرة والحاسمة للقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وكذلك يشعر بالسعادة لتكرار المواجهة مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا أواخر هذا الشهر.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر مانشستر سيتي قبل اليوم الأخير بالمسابقة غدا الأحد.

وينتظر ليفربول تعثر سيتي أمام أستون فيلا في ملعب الاتحاد مع فوز فريق المدرب يورغن كلوب في نفس الوقت بملعبه على ولفرهامبتون واندررز لانتزاع اللقب.

وأبلغ صلاح شبكة (بي.إن.سبورتس) "أنا متحمس وأي شيء قد يحدث في كرة القدم. نأمل في خسارة أو تعادل سيتي وفوزنا باللقب".

وأضاف "نتحدث داخل الفريق. نشعر بالحماس وما بوسعنا فقط هو التفاؤل والتركيز في مباراتنا ونرى ما سيحدث. تكرر نفس الموقف (في موسم 2018-2019) وتوجوا (سيتي) باللقب (في الجولة الأخيرة)".

وستكون أمام ليفربول فرصة لإضافة لقب جديد بعد كأسي الرابطة والاتحاد الإنجليزيين هذا الموسم حين يواجه ريال مدريد في باريس يوم 28 مايو/أيار الجاري.

وتحدث قائد منتخب مصر في وقت سابق وفي أكثر من مناسبة عن رغبته في "الثأر" من بطل الدوري الإسباني. وغادر صلاح الملعب باكيا بعد إصابته بالكتف إثر تدخل عنيف مع سيرجيو راموس مدافع ريال السابق خلال خسارة ليفربول 3-1 في نهائي دوري الأبطال 2018 بكييف.

وتأهل ليفربول لنهائي البطولة القارية العريقة للمرة الثالثة خلال 5 سنوات ويطمح صلاح لرفع الكأس للمرة الثانية وتعزيز فرصه في الفوز بالكرة الذهبية لأول مرة.

وقال هداف الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن "سعيد بمواجهة ريال مدريد، اعتقد البعض أن الحديث عن رغبتي في مواجهتهم إهانة لهم. لكن ريال مدريد أقوى فريق في تاريخ دوري الأبطال وما حدث في النهائي السابق يجعلني أرغب في مواجهته مجددا".

وأضاف "ستكون مواجهة صعبة خاصة أن ريال هزم أقوى المنافسين هذا الموسم (أطاح بباريس سان جيرمان وتشلسي حامل اللقب وسيتي) أنا متحمس للنهائي وأتمنى الفوز باللقب".

وغاب صلاح عن الفوز الأخير على ساوثامبتون بالدوري بسبب إصابة عضلية تعرض لها أمام تشلسي في نهائي كأس الاتحاد، لكنها على الأرجح لن تمنعه من اللعب أمام ولفرهامبتون أو ريال مدريد.