شاهد- نهضة بركان يهزم أورلاندو ويتوج بكأس الاتحاد الأفريقي

نجح فريق نهضة بركان المغربي في حسم لقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية) للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعدما تغلب على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي 5-4 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

وفي المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت في ملعب "جودسويل أكبابيو" في مدينة أويو النيجيرية، الجمعة، سجل يوسف الفحلي هدف التقدم للفريق المغربي من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول، قبل أن يدرك تيمبنكوسي لورش التعادل لفريق أورلاندو بايرتس قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني.

يوسف الفحلي يمنح التقدم لنهضة بركان في الشوط الإضافي الأول ⚽️🥅#كأس_الاتحاد_الإفريقي #نهضة_بركان pic.twitter.com/z0Wr1IEVSW — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 20, 2022

وبعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، تم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للفريق المغربي.

وحقق نهضة بركان اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق له أن تُوِّج بالبطولة في عام 2020 على حساب بيراميدز المصري بفوزه 1-صفر.