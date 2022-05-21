رئيس بايرن ميونخ يغلق الباب أمام انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

أكد أوليفر كان رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم استمرار روبرت ليفاندوفسكي، مع الفريق حتى نهاية عقده في 2023، حتى لو لم يوافق اللاعب على تجديد العقد، ليغلق الباب أمام انتقاله شبه المؤكد إلى برشلونة هذا الموسم.

وذكر مسؤولو بايرن ميونخ أكثر من مرة أنه لن يُسمح برحيل ليفاندوفسكي (33 عاما) عن الفريق هذا الصيف، رغم ما يتردد حول وجود رغبة قوية من برشلونة الإسباني لضم اللاعب.

وقال "أوليفر كان" في تصريحات لصحيفة "فيلت آم سونتاغ" (Welt am Sonntag) "لا شك في ذلك. ليفاندوفسكي لديه عقد حتى عام 2023 وسيلتزم به".

وأعلن "أوليفر كان" أيضا أن النادي البافاري قدم عرضا لتمديد بقاء ليفاندوفسكي ضمن صفوف الفريق.

وأوضح "لقد قدمنا عرضا ملموسا لوكيل أعماله. وإلا ما كنا لنقول هذا بالتأكيد".

وألمح ليفاندوفسكي إلى رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ بعد المباراة الأخيرة للفريق في الموسم، وذلك بعد مسيرة حافلة بالألقاب مع بايرن بدأت منذ أن انضم إليه قادما من بوروسيا دورتموند عام 2014.

وفي سياق متصل، أكدت تقارير إسبانية توصل نادي برشلونة لاتفاق مع ليفاندوفسكي على انضمامه للفريق الكتالوني، وهو ما ستؤخره تصريحات "أوليفر كان"، حيث يجب عليه إتمام عقده مع بايرن حتى صيف 2023.