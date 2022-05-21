كرة قدم

دي بروين أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

Premier League - Wolverhampton Wanderers v Manchester City Soccer Football - Premier League - Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Molineux Stadium, Wolverhampton, Britain - May 11, 2022 Manchester City's Kevin De Bruyne celebrates scoring their fourth goal Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.
دي بروين حصد الجائزة للمرة الثانية في مسيرته (رويترز)
21/5/2022

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت اختيار كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي أفضل لاعب في موسم 2021-2022.

ونال دي بروين الجائزة للمرة الثانية بعدما حصل عليها عقب موسم 2019-2020.

وأحرز اللاعب البلجيكي 15 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة خلال 29 مباراة هذا الموسم، وكان من أسباب نجاح سيتي، الذي يحتاج إلى الفوز
في الجولة الأخيرة غدا الأحد لإحراز لقب الدوري للمرة السادسة.

وخاض اللاعب البالغ عمره 30 عاما منافسة على الجائزة مع آخرين، منهم زميله جواو كانسيلو ومحمد صلاح مهاجم ليفربول وهداف الدوري
الحالي، وسون هيونغ-مين مهاجم توتنهام هوتسبير.

وقال دي بروين "هناك إمكانات هائلة في الدوري الممتاز، وإنه لمن دواعي سروري أن يتم ترشيحي مع وجود العديد من اللاعبين الرائعين الآخرين الذين قدموا موسما رائعا مع أنديتهم".

وأضاف "أعتقد أن أدائي هذا الموسم كان جيدا، وأنا سعيد أنه كان بوسعي المساهمة في الأهداف والتمريرات الحاسمة خلال الموسم".

وأصبح دي بروين رابع لاعب يفوز بالجائزة مرتين خلف تييري هنري وكريستيانو رونالدو ونيمانيا فيديتش.

وفي وقت سابق اليوم السبت، فاز فيل فودن لاعب سيتي بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري للعام الثاني على التوالي.

وكان النجم المصري محمد صلاح قد توج في وقت سابق بجائزة أفضل لاعب التي تمنحها رابطة النقاد في إنجلترا.

المصدر : وكالات