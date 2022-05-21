دي بروين أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت اختيار كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي أفضل لاعب في موسم 2021-2022.

ونال دي بروين الجائزة للمرة الثانية بعدما حصل عليها عقب موسم 2019-2020.

وأحرز اللاعب البلجيكي 15 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة خلال 29 مباراة هذا الموسم، وكان من أسباب نجاح سيتي، الذي يحتاج إلى الفوز

في الجولة الأخيرة غدا الأحد لإحراز لقب الدوري للمرة السادسة.

وخاض اللاعب البالغ عمره 30 عاما منافسة على الجائزة مع آخرين، منهم زميله جواو كانسيلو ومحمد صلاح مهاجم ليفربول وهداف الدوري

الحالي، وسون هيونغ-مين مهاجم توتنهام هوتسبير.

وقال دي بروين "هناك إمكانات هائلة في الدوري الممتاز، وإنه لمن دواعي سروري أن يتم ترشيحي مع وجود العديد من اللاعبين الرائعين الآخرين الذين قدموا موسما رائعا مع أنديتهم".

وأضاف "أعتقد أن أدائي هذا الموسم كان جيدا، وأنا سعيد أنه كان بوسعي المساهمة في الأهداف والتمريرات الحاسمة خلال الموسم".

وأصبح دي بروين رابع لاعب يفوز بالجائزة مرتين خلف تييري هنري وكريستيانو رونالدو ونيمانيا فيديتش.

وفي وقت سابق اليوم السبت، فاز فيل فودن لاعب سيتي بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري للعام الثاني على التوالي.

وكان النجم المصري محمد صلاح قد توج في وقت سابق بجائزة أفضل لاعب التي تمنحها رابطة النقاد في إنجلترا.