لم تحمل قائمة حكام كأس العالم 2022 في قطر -التي أعلنتها لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أي مفاجآت، سوى الإصرار على اختيار الحكم الغامبي بكاري غاساما، رغم الاتهامات والشبهات التي تلاحقه منذ سنوات، إذ كان من المتوقع الاستعانة بحكمات بعد إسناد العديد من النهائيات القارية الكبرى للرجال لهن.

وقبل 6 أشهر من انطلاق المونديال في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، أعلن الفيفا أمس الخميس -عبر موقعه الرسمي- قائمة الحكام النهائية للبطولة، التي تضم 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو مساعد (فار).

وأحبط اختيار غاساما في القائمة النهائية لحكام المونديال للمرة الثالثة على التوالي جماهير بعض الدول الأفريقية التي سبق أن تقدمت بشكاوى مباشرة ضد الحكم الغامبي، وآخرها مصر في أمم أفريقيا الأخيرة، والجزائر بعد إدارته مباراة العودة في الجولة الحاسمة لكأس العالم التي انتهت بفوز الكاميرون وتأهلها على حساب الخضر.

ويعد هذا الاختيار دليلا دامغا على عدم اقتناع الفيفا والاتحاد الأفريقي (كاف) بشكوى الجزائر بأنه "ظلمهم" في مواجهة الكاميرون على نحو أثر على نتيجة المباراة، وما تلاه من هجوم إعلامي جزائري قاده المدرب جمال بلماضي.

ويؤكد ذلك إعلان لجنة حكام الفيفا أن الاختيار تم بناء على جودة هؤلاء الحكام وأدائهم في بطولات الفيفا وباقي المنافسات الدولية والمحلية في السنوات الماضية بعد كأس العالم في روسيا 2018.

ويعد غاسما من أكثر حكام أفريقيا تعرضا للتشكيك في نزاهته خلال السنوات الأخيرة، وأكثرهم إفلاتا من العقوبات، بل وأكثرهم تتويجا بلقب أفضل حكم أفريقي.

وهذه الاتهامات أكدها الراحل عمرو مصطفى فهمي سكرتير عام الكاف السابق في عهد أحمد أحمد، وذلك في العديد من المناسبات بعد إقالته من الكاف دون أي رد من الحكم أو الاتحاد الأفريقي.

الله يرحمه عمرو فهمي كان شايفهم و كاشفهم #StopCafCorruption pic.twitter.com/cTJL30eCMP — إكرامي يونس (@ekramyyounis) May 10, 2022

وقال رئيس لجنة الحكام في الفيفا بييرلويجي كولينا إن "الجودة أول المعايير التي نأخذها بعين الاعتبار، واخترنا حكاما من أعلى المستويات في التحكيم الدولي، وما نجح كأس العالم 2018 إلا بسبب المستوى العالي للتحكيم، لهذا سنبذل قصارى جهودنا لنتمكن من تقديم مستوى مماثل أو أفضل في مونديال قطر".

الحكام العرب في مونديال قطر

وكالعادة منذ مونديال 2002 لن يحظى التحكيم العربي بتمثيل كبير من ناحية الكم والكيف، إذ اقتصر عدد حكام الساحة المختارين لمونديال قطر على 3 حكام عرب فقط، وهم القطري عبد الرحمن الجاسم، والجزائري مصطفى غربال، والإماراتي محمد عبد الله.

والجانب الإيجابي للحكام العرب في البطولة أن الفيفا تخلى عن سياسته في بطولات كأس العالم السابقة باختيار أطقم تحكيم مختلطة الجنسيات، واختار الأطقم من بلد واحد؛ وذلك لمزيد من التفاهم والتجانس، حيث اختار 6 حكام مساعدين عرب، وهم القطريان طالب سالم المري وسعود أحمد (مساعدا الجاسم)، والإماراتيان محمد الحمادي وحسن المهري (مساعدا عبد الله)، والجزائريان عبد الحق إتشعلي وقوراري مقران (مساعدا غربال)، بالإضافة إلى الحكم المساعد المصري محمود أبو الرجال الذي سيشارك ضمن طاقم تحكيم أفريقي.

طاقم تحكيم المباراة بقيادة مصطفى غربال يؤدي عمليات الإحماء.#النصر_الهلال#قنوات_SSC pic.twitter.com/1ai3TpFfWJ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 21, 2022

كما ضمت قائمة حكام الفيديو المساعد القطري عبد الله العذبة المري، والمغربيين رضوان جيد وعادل زوراق.

ولكن الجانب السلبي المتوقع هو استمرار سياسة كولينا بعدم الاعتماد على الحكام العرب بشكل كبير في قطر كما حدث عندما تولى المسؤولية في مونديال روسيا.

والحكم العربي الذي يتوقع أن يدير مباريات كبيرة هو عبد الرحمن الجاسم، ليس لأنه يمثل البلد المضيف فقط، بل لأنه أصبح من كبار حكام آسيا، وأجاد في المباريات الكبيرة التي اعتمد عليه الفيفا والاتحاد الآسيوي فيها، وأبرزها نهائي كأس العالم للأندية 2019 التي تُوج بها ليفربول الإنجليزي، كما سبق وشارك في مونديال روسيا أيضا.

#شاهد.. لحظة تكريم طاقم تحكيم المباراة النهائية بقيادة حكمنا عبدالرحمن الجاسم ومعه طالب المري وسعود أحمد#كأس_العالم_للأندية #قطر2019 pic.twitter.com/VMs25jTTKr — صحيفة العرب – قطر (@AlArab_Qatar) December 21, 2019

ويتوقع أن يدير الجاسم مباراة في الأدوار المتقدمة (دور الـ 16 وربع النهائي)، أو مباراة الثالث والرابع في مونديال قطر، على خطى الحكم الجزائري السابق جمال حيمودي في مونديال البرازيل 2014، والكويتي سعد كميل في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.

ويمكن أن تسند لمحمد عبد الله مباريات قوية أيضا، إذا تألق في المباراة الأولى التي سيديرها، بل من الممكن في هذه الحالة أن يقود مباراة الثالث والرابع أو مباريات متقدمة إذا لم تفوق على الجاسم في البطولة، خاصة وأنه من أصحاب الخبرات في التحكيم الآسيوي أيضا.

أما غربال فقد لا يدير سوى مباراة واحدة فقط كحكم للساحة، نظرا لخبراته المحدودة مقارنة بالجاسم وعبد الله، كما أنه أول ظهور له في كأس العالم.

أول مشاركة للسيدات بكأس العالم للرجال

وسيكون مونديال قطر 2022 أول نسخة في تاريخ كأس العالم التي تدير السيدات مباريات البطولة للرجال، حيث تم اختيار 3 حكمات مع 3 مساعدات لهن.

وقال كولينا "نحن سعداء جدا بوجود ستيفاني فرابارت من فرنسا، وساليما موكاسانغا من رواندا، ويوشيمي ياماشيتا من اليابان، جنبا إلى جنب مع المساعدات نويزا باك من البرازيل، وكارين دياز ميدينا من المكسيك، وكاثرين نيسبيت من الولايات المتحدة في كأس العالم".

ومن المؤكد أن تسند لهن مباريات أكثر وأقوى من حكام أفريقيا، وأن تكون مشاركتهن تاريخية أيضا، وغالبا ستدير إحداهن المباراة الافتتاحية للمونديال بين قطر المضيفة والإكوادور، أو مباراة الثالث والرابع إذا لم يديرها الجاسم كما توقعنا.

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