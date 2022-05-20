سجل فريق أتليتيكو مينيرو البرازيلي رقما قياسيا جديدا في عدد المباريات المتتالية الخالية من الهزيمة في كأس ليبرتادوريس -المعادل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم- في أميركا الجنوبية؛ وذلك عندما هزم إندبندينتي ديل فالي القادم من الإكوادور 3-1 الليلة الماضية.

وبهذا الفوز يعزز مينيرو مسيرته الخالية من الهزيمة إلى 18 مباراة متتالية وهي المسيرة الأطول من نوعها على مدار تاريخ البطولة الممتد 62 عاما.

وهز هالك الشباك مرة في بداية كل شوط؛ بينما قلص وليام أندريس فارجاس ليون الفارق لبطل الإكوادور قبل 8 دقائق من نهاية زمن المباراة، لكن سافيو عزز تقدم مينيرو من جديد في الوقت المحتسب بدل الضائع.

🎥 ¡Para volver a ver! Lo mejor del triunfo 3-1 de @Atletico ante @IDV_EC para clasificarse a los octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores. 🏆 @FutbolSantander pic.twitter.com/mcaoCp4MkT — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 20, 2022

وبهذين الهدفين رفع هالك رصيده إلى 9 أهداف في البطولة، واحتل المركز الثاني في قائمة هدافي فريقه التاريخية متخلفا بفارق هدفين فقط عن جو الذي أحرز الكثير من الأهداف في 2013 عندما توج مينيرو بلقبه الأول والوحيد في البطولة.

وبفوزه الأخير أيضا ينفرد مينيرو بصدارة الترتيب في المجموعة الرابعة ويضمن التأهل لدور 16 قبل الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.