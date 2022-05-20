قدم المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند عشرات الساعات الثمينة إلى زملائه في فريق بروسيا دورتموند وأفراد الطواقم المختلفة في النادي، هدايا وداع قيمة -قدرت تقارير قيمتها بنحو نصف مليون يورو (529 ألف دولار)- قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية -اليوم الجمعة- إن هالاند قدم لجميع زملائه اللاعبين وهم 33 وكذلك جميع أفراد الطاقم الفني ساعات يد يصل سعر الواحدة منها إلى 15 ألف يورو.

What a ride! Thank you, Erling! 👏 pic.twitter.com/uXcRiGBGDh — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 14, 2022

وأشارت الصحيفة الواسعة الانتشار أيضا إلى أن جميع أفراد الطاقمين الطبي والمعاون حصلوا على ساعات ثمينة أيضا تصل قيمة كل منها إلى 7 آلاف يورو.

وفي وقت سابق من مايو/أيار الجاري، وافق هالاند (21 عاما) على الانتقال إلى بطل إنجلترا ضمن صفقة طويلة الأمد قدرت تقارير قيمتها بأكثر من 300 مليون يورو.

ونجح مانشستر سيتي في حسم صفقة النجم الصاعد هالاند بعد دفع الشرط الجزائي، في صفقة قد تكلف النادي الإنجليزي نحو 350 مليون يورو في 5 سنوات.

ويعول بيب غوارديولا مدرب سيتي على أن يكون هالاند القطعة الناقصة في تحقيق حلمه بالفوز مع مانشستر بدوري أبطال أوروبا، البطولة الوحيدة التي استعصت على الفريق منذ تولي المدرب الإسباني تدريبه.