قدم المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند عشرات الساعات الثمينة إلى زملائه في فريق بروسيا دورتموند وأفراد الطواقم المختلفة في النادي، هدايا وداع قيمة -قدرت تقارير قيمتها بنحو نصف مليون يورو (529 ألف دولار)- قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية -اليوم الجمعة- إن هالاند قدم لجميع زملائه اللاعبين وهم 33 وكذلك جميع أفراد الطاقم الفني ساعات يد يصل سعر الواحدة منها إلى 15 ألف يورو.

