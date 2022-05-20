ريال مدريد يحصل على 360 مليون يورو قبل استكمال أشغال ملعب سانتياغو برنابيو

أعلن نادي ريال مدريد توصله إلى اتفاق بقيمة 360 مليون يورو مع شركة الاستثمار الأميركية "سيكث ستريت" (Sixth Street) لإقامة فعاليات في ملعب سانتياغو برنابيو الذي يخضع حاليا لأعمال تجديد.

وقال النادي المتوج مؤخرا بالدوري الإسباني لكرة القدم، إن الشراكة تشمل الاتفاق مع شركة "ليجيندز" (Legends) المتخصصة في إقامة الفعاليات الرياضية والعروض الحية.

وتدير شركة "سيكث ستريت" أكثر من 60 مليار دولار من الأصول وتملك خبرة في قطاعي البنية التحتية والرياضة. واستثمرت حصة أغلبية في شركة "ليجيندز".

وقال النادي الملكي إن الاتفاق سيسمح باستضافة العديد من الفعاليات في الملعب على مدار العام، وبموجبه سيحصل الفريق على ما يقرب من 360 مليون يورو لاستثمارها في أنشطة النادي المختلفة.

وأضاف "من خلال هذا التحالف، حصلت شركة سيكث ستريت على حقوق المشاركة في تشغيل بعض الأنشطة التجارية الجديدة في ملعب سانتياغو برنابيو لمدة 20 عاما. وستساهم شركة ليجيندز بخبرتها في تشغيل الملاعب الكبيرة والمراكز الترفيهية؛ مما يسمح بتحسين إدارة الملعب".

وخاض ريال مدريد مبارياته الموسم الماضي في ملعب ألفريدو دي ستيفانو خلال فترة تجديد ملعب برنابيو قبل أن يعود إلى معقله لخوض مباريات بالدوري في سبتمبر/أيلول العام الماضي.

وتستمر أعمال التجديد في الملعب الذي يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج، ومن المقرر أن يتم استكمال الأشغال مطلع العام المقبل بالتزامن مع الذكرى الـ75 لإنشاء الملعب الذي تم افتتاحه في 1947.

ومن المقرر أن يظهر الملعب بحلة جديدة عبر جدار تفاعلي يضمن نقل لقطات وصور، إضافة إلى أرضية ملعب قابلة للتحريك، وهو ما سيفسح المجال أمام استضافة أحداث في رياضات مختلفة مثل التنس وكرة السلة وكرة القدم الأميركية، إضافة إلى العروض الفنية والحفلات.