توخيل: ما حققناه معجزة وكانتي هو صلاح وفان دايك ودي بروين ونيمار ومبابي بالنسبة لتشلسي

أكد توماس توخيل مدرب تشلسي أن فريقه حقق "معجزة" بالاقتراب كثيرا من ضمان الحصول على المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بالنظر لأنه لعب فترات طويلة من الموسم بدون نجمه الفرنسي نغولو كانتي الذي قال إنه يشبه لاعبين كبار مثل نيمار وكيليان مبابي ثنائي باريس سان جيرمان.

وشارك كانتي (31 عاما) أساسيا من البداية للمرة 20 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم في تعادل فريقه أمس الخميس 1-1 مع ليستر سيتي، وهي نتيجة ضمنت له تقريبا الحصول على المركز الثالث بين فرق البطولة الـ20 قبل الجولة الأخيرة من الموسم في مواجهة واتفورد الذي تأكد هبوطه الأحد المقبل.

وقال توخيل للصحفيين "أعتقد أنه لاعبنا الأساسي الأول على الإطلاق.. لكن اللاعبين الأساسيين والأهم يفترض وجودهم على أرض الملعب، بينما هو شارك في 40% من المباريات فقط؛ ولذا فإن وصولنا للمركز الثالث ربما يكون بمثابة معجزة".

وأضاف المدرب الألماني قوله "هو محمد صلاح فريقنا وهو (فيرجيل) فان دايك فريقنا و(كيفن) دي بروين فريقنا ونيمار فريقنا وكيليان مبابي فريقنا".

وقال توخيل "ببساطة هو هذا اللاعب الذي يحدث الفارق ومشاركته في 40% فقط من المباريات مشكلة هائلة. هو واحد من أفضل لاعبي خط الوسط على مستوى العالم أجمع".