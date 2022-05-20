الفيحاء "قصة نجاح تُدرّس" في الصعود من القاع لمنصة التتويج على حساب بطل آسيا
حظي نادي الفيحاء بإشادة واسعة، بعد فوزه التاريخي على نادي الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمس الخميس، وتتويجه باللقب للمرة الأولى في تاريخه، عقب عام واحد من عودته لدوري المحترفين السعودي.
وفاز الفيحاء على الهلال بركلات الترجيح 3-1، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.
#عاجل… #الفيحاء بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى بتاريخه بعد فوزه على #الهلال بركلات الترجيح#الهلال_الفيحاء#نهائي_الكأس_مع_الرياضية pic.twitter.com/PBJFET1E4O
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 19, 2022
وتصدر وسمي #الهلال_الفيحاء و #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين الوسوم المتفاعلة على موقع تويتر في السعودية بأكثر من 350 ألف تغريدة، حيث شارك في التغريد عليها إعلاميون ولاعبو كرة قدم وفنانون سعوديون، للإشادة بنادي الفيحاء وتهنئته على الفوز باللقب.
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قبل عامٍ من الآن ، وفي مثل هذا اليوم احتفلنا بالعودة الى دوري المحترفين ، واليوم نحن أبطال أغلى الكؤوس ..
في #الفيحاء لامعنى للمستحيل 💪🏻🧡💙#مع_الفيحاء #أغلى_الكؤوس_فيحاوي pic.twitter.com/S4qyYm1426
— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) May 20, 2022
واحتفال نادي الفيحاء بعد الفوز باللقب كان مختلفا، حيث شارك عبر حسابه الرسمي -على موقع تويتر- مقاطع فيديو وصورا من احتفالات اللاعبين والتتويج، وكتب في إحدى تغريداته "قبل عام من الآن، وفي مثل هذا اليوم احتفلنا بالعودة إلى دوري المحترفين (السعودي)، واليوم نحن أبطال أغلى الكؤوس. في الفيحاء لامعنى للمستحيل".
أغلى الليالي تراها ليلة الجمعة 😍 ..#الفيحاء_بطل_أغلى_الكؤوس #مع_الفيحاء pic.twitter.com/v02PRj9Q2h
— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) May 19, 2022
وكان من بين المهنئين لاعب المنتخب السعودي والهلال سابقا ياسر القحطاني، وقال: "ألف مبروك للفيحاء، وهارد لك لنا يا زعماء".
وأضاف القحطاني "كان بالإمكان أفضل مما كان، ولكن قدّر الله وما شاء فعل، هذه صفحة ونطويها، ونركز في القريب المهم وما تبقى من المنافسات. أفرحتمونا يا أبطال كثيرا، وما زلنا ننتظر منكم الكثير".
الف مبروك للفيحاء..
هارد لك لنا يا زعماء..
الفوز الحقيقي التشرف بالسلام على سمو سيدي ولي العهد..
كان بالإمكان أفضل مما كان ولكن قدّر الله وما شاء فعل..
صفحة ونطويها ونركز في القريب المهم وماتبقى من المنافسات..
فرحتونا يا أبطال كثير ولا زلنا ننتظر منكم الكثير💙💙#الفيحاء_الهلال
— ياسر القحطاني (@Y20) May 20, 2022
وغرّد الصحفي السعودي فهد العيسى قائلا "الفيحاء قصة نجاح تُدرّس، عاد في الموسم الماضي لدوري المحترفين وكانت عودته مختلفة بنوعية العمل بالمحترفين، وبعد أشهر قليلة ينتزع اللقب الأغلى محليا. مبروك لإدارته ولاعبيه وكافة محبيه".
#الفيحاء
قصة نجاح تُدرس
عاد في الموسم الماضي لدوري المحترفين
وكانت عودته مختلفة
بنوعية العمل.. بالمحترفين
وبعد أشهر قليلة ينتزع اللقب الأغلى محلياً
مبروك لإدارته ولاعبيه وكافة محبيه 🧡 pic.twitter.com/8YYankU9nf
— فهد العيسى (@fahad_alessi) May 19, 2022
أما المنسق الإعلامي للاتحاد السعودي لكرة السلة سامي المغامسي، فأشار إلى أن نادي الفيحاء أثبت أن كرة القدم ليست مالا فحسب، بل فكر وتخطيط وعمل واختيارات وروح وعطاء، على حد تعبيره.
بدوره، هنأ الممثل السعودي عبد الله السدحان نادي الفيحاء بإدارته ولاعبيه وجمهوره على تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.
#الفيحاء_بطل_اغلي_الكووس
نهني نادي الفيحاء ادارة و لاعبين و جمهور تحقيق هذا الانجاز 👍
و هارد لك يا هلال 💙 pic.twitter.com/NUjRGf6BJT
— عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) May 20, 2022
ألف مبروك فوز فريق #الفيحاء ببطولة #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين..بطل جديد وتجربة تستنسخ وإدارة واعية تدرك حجم العمل المقدم وأهمية التعاون بين منظومة النادي من الداعمين والمحبين والعاشقين واللاعبين.. هذا الحراك الرياضي المتصاعد سيجلب لنا العديد من الأبطال. #الفيحاء_الهلال
— الإعلامي حمدان بن سلمان الغامدي (@hsasmg1) May 20, 2022
الف مبروك لنادي الفيحاء وجماهيره
وهاردلك للهلال وجماهيره
#الفيحاء_الهلال pic.twitter.com/AKPz41R57P
— Naif Hazazi (@hazazi16) May 20, 2022
الفيحاء أثبت أن كرة القدم ليست مال فقط بل فكر وتخطيط وعمل واختيارات وروح وعطاء.
وليس هناك مستحيل
مبروك لأهل المجمعة .
وصورة مع التحية لأندية #المدينة_المنورة #الفيحاء_بطل_اغلي_الكووس pic.twitter.com/BEpeWe0FzW
— سامي المغامسي (@sami4086) May 20, 2022