كرة قدم

الفيحاء "قصة نجاح تُدرّس" في الصعود من القاع لمنصة التتويج على حساب بطل آسيا

نادي الفيحاء السعودي
فريق الفيحاء يحتفل بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين (مواقع التواصل)
20/5/2022

حظي نادي الفيحاء بإشادة واسعة، بعد فوزه التاريخي على نادي الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمس الخميس، وتتويجه باللقب للمرة الأولى في تاريخه، عقب عام واحد من عودته لدوري المحترفين السعودي.

وفاز الفيحاء على الهلال بركلات الترجيح 3-1، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتصدر وسمي #الهلال_الفيحاء و #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين الوسوم المتفاعلة على موقع تويتر في السعودية بأكثر من 350 ألف تغريدة، حيث شارك في التغريد عليها إعلاميون ولاعبو كرة قدم وفنانون سعوديون، للإشادة بنادي الفيحاء وتهنئته على الفوز باللقب.

واحتفال نادي الفيحاء بعد الفوز باللقب كان مختلفا، حيث شارك عبر حسابه الرسمي -على موقع تويتر- مقاطع فيديو وصورا من احتفالات اللاعبين والتتويج، وكتب في إحدى تغريداته "قبل عام من الآن، وفي مثل هذا اليوم احتفلنا بالعودة إلى دوري المحترفين (السعودي)، واليوم نحن أبطال أغلى الكؤوس. في الفيحاء لامعنى للمستحيل".

وكان من بين المهنئين لاعب المنتخب السعودي والهلال سابقا ياسر القحطاني، وقال: "ألف مبروك للفيحاء، وهارد لك لنا يا زعماء".

وأضاف القحطاني "كان بالإمكان أفضل مما كان، ولكن قدّر الله وما شاء فعل، هذه صفحة ونطويها، ونركز في القريب المهم وما تبقى من المنافسات. أفرحتمونا يا أبطال كثيرا، وما زلنا ننتظر منكم الكثير".

وغرّد الصحفي السعودي فهد العيسى قائلا "الفيحاء قصة نجاح تُدرّس، عاد في الموسم الماضي لدوري المحترفين وكانت عودته مختلفة بنوعية العمل بالمحترفين، وبعد أشهر قليلة ينتزع اللقب الأغلى محليا. مبروك لإدارته ولاعبيه وكافة محبيه".

أما المنسق الإعلامي للاتحاد السعودي لكرة السلة سامي المغامسي، فأشار إلى أن نادي الفيحاء أثبت أن كرة القدم ليست مالا فحسب، بل فكر وتخطيط وعمل واختيارات وروح وعطاء، على حد تعبيره.

بدوره، هنأ الممثل السعودي عبد الله السدحان نادي الفيحاء بإدارته ولاعبيه وجمهوره على تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

المصدر : وكالة سند