حظي نادي الفيحاء بإشادة واسعة، بعد فوزه التاريخي على نادي الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمس الخميس، وتتويجه باللقب للمرة الأولى في تاريخه، عقب عام واحد من عودته لدوري المحترفين السعودي.

وفاز الفيحاء على الهلال بركلات الترجيح 3-1، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتصدر وسمي #الهلال_الفيحاء و #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين الوسوم المتفاعلة على موقع تويتر في السعودية بأكثر من 350 ألف تغريدة، حيث شارك في التغريد عليها إعلاميون ولاعبو كرة قدم وفنانون سعوديون، للإشادة بنادي الفيحاء وتهنئته على الفوز باللقب.

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قبل عامٍ من الآن ، وفي مثل هذا اليوم احتفلنا بالعودة الى دوري المحترفين ، واليوم نحن أبطال أغلى الكؤوس ..

في #الفيحاء لامعنى للمستحيل 💪🏻🧡💙#مع_الفيحاء #أغلى_الكؤوس_فيحاوي pic.twitter.com/S4qyYm1426 — نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) May 20, 2022

واحتفال نادي الفيحاء بعد الفوز باللقب كان مختلفا، حيث شارك عبر حسابه الرسمي -على موقع تويتر- مقاطع فيديو وصورا من احتفالات اللاعبين والتتويج، وكتب في إحدى تغريداته "قبل عام من الآن، وفي مثل هذا اليوم احتفلنا بالعودة إلى دوري المحترفين (السعودي)، واليوم نحن أبطال أغلى الكؤوس. في الفيحاء لامعنى للمستحيل".

وكان من بين المهنئين لاعب المنتخب السعودي والهلال سابقا ياسر القحطاني، وقال: "ألف مبروك للفيحاء، وهارد لك لنا يا زعماء".

وأضاف القحطاني "كان بالإمكان أفضل مما كان، ولكن قدّر الله وما شاء فعل، هذه صفحة ونطويها، ونركز في القريب المهم وما تبقى من المنافسات. أفرحتمونا يا أبطال كثيرا، وما زلنا ننتظر منكم الكثير".

الف مبروك للفيحاء..

هارد لك لنا يا زعماء..

الفوز الحقيقي التشرف بالسلام على سمو سيدي ولي العهد..

كان بالإمكان أفضل مما كان ولكن قدّر الله وما شاء فعل..

صفحة ونطويها ونركز في القريب المهم وماتبقى من المنافسات..

فرحتونا يا أبطال كثير ولا زلنا ننتظر منكم الكثير💙💙#الفيحاء_الهلال — ياسر القحطاني (@Y20) May 20, 2022

وغرّد الصحفي السعودي فهد العيسى قائلا "الفيحاء قصة نجاح تُدرّس، عاد في الموسم الماضي لدوري المحترفين وكانت عودته مختلفة بنوعية العمل بالمحترفين، وبعد أشهر قليلة ينتزع اللقب الأغلى محليا. مبروك لإدارته ولاعبيه وكافة محبيه".

#الفيحاء

قصة نجاح تُدرس

عاد في الموسم الماضي لدوري المحترفين

وكانت عودته مختلفة

بنوعية العمل.. بالمحترفين

وبعد أشهر قليلة ينتزع اللقب الأغلى محلياً مبروك لإدارته ولاعبيه وكافة محبيه 🧡 pic.twitter.com/8YYankU9nf — فهد العيسى (@fahad_alessi) May 19, 2022

أما المنسق الإعلامي للاتحاد السعودي لكرة السلة سامي المغامسي، فأشار إلى أن نادي الفيحاء أثبت أن كرة القدم ليست مالا فحسب، بل فكر وتخطيط وعمل واختيارات وروح وعطاء، على حد تعبيره.

بدوره، هنأ الممثل السعودي عبد الله السدحان نادي الفيحاء بإدارته ولاعبيه وجمهوره على تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

#الفيحاء_بطل_اغلي_الكووس

نهني نادي الفيحاء ادارة و لاعبين و جمهور تحقيق هذا الانجاز 👍

و هارد لك يا هلال 💙 pic.twitter.com/NUjRGf6BJT — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) May 20, 2022

ألف مبروك فوز فريق #الفيحاء ببطولة #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين..بطل جديد وتجربة تستنسخ وإدارة واعية تدرك حجم العمل المقدم وأهمية التعاون بين منظومة النادي من الداعمين والمحبين والعاشقين واللاعبين.. هذا الحراك الرياضي المتصاعد سيجلب لنا العديد من الأبطال. #الفيحاء_الهلال — الإعلامي حمدان بن سلمان الغامدي (@hsasmg1) May 20, 2022

الف مبروك لنادي الفيحاء وجماهيره

وهاردلك للهلال وجماهيره

#الفيحاء_الهلال pic.twitter.com/AKPz41R57P — Naif Hazazi (@hazazi16) May 20, 2022