في الدوري الإنجليزي.. نتائج تشلسي تتراجع وتوخيل محبط

قال توماس توخيل مدرب تشلسي، عقب الخسارة بهدف نظيف أمام إيفرتون أمس الأحد، إنه قد لا ينهي الموسم في المربع الذهبي إذا واصل تحقيق نتائج متباينة في آخر 4 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ريتشارليسون مهاجم إيفرتون هدف المباراة الوحيد، ليكتفي تشلسي ثالث الترتيب بحصد 4 نقاط فقط من آخر 4 مباريات.

ويتقدم "البلوز" بـ 3 نقاط على أرسنال رابع الترتيب، و5 نقاط على توتنهام في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل للصحفيين "قلت منذ عدة أسابيع إني لا أشعر بالأمان، ونحن لم نكن أبدا في أمان.. إذا كنّا في سباق على المركز الأول أو أول مركزين أو أول أربعة مراكز، وبغض النظر عن السباق نفسه، فإن حصد 4 نقاط من آخر 4 مباريات ليس كافيا أبدا".

وأضاف "يجب علينا الاهتمام بأنفسنا. الوقت الحالي لا نحصل على النقاط عندما نلعب بشكل رائع، ونستحق المزيد، ونخسر عندما نلعب بشكل مقبول. هذا مزيج سيئ".

وجاء هدف ريتشارليسون بعد خطأ من سيزار أزبليكويتا قائد تشلسي في إبعاد الكرة، وقال المدرب الألماني إن ناديه يدفع ثمن ارتكاب أخطاء كبيرة في المباريات الأخيرة.

وقال توخيل "كنا ندرك ماذا ينتظرنا وكيف ستسير الأمور في المباريات الأخيرة. عانينا للخروج بشباك نظيفة. في آخر 4 مباريات خرجنا (بشباك نظيفة) مرة واحدة أمام ويستهام يونايتد.. كان هذا هو الفوز الوحيد وأنا محبط جدا".

وأضاف "ماذا يمكن أن أفعل؟ الكرة كانت سهلة وفرطنا في هدف وهذا أسوأ شيء يمكن أن يحدث. هذا يتكرر كثيرا. عانينا للعب دون أخطاء كبيرة ولهذا السبب نحن نعاني في تحقيق النتائج".

ويستضيف الفريق اللندني منافسه ولفرهامبتون السبت المقبل.