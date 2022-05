ناد إنجليزي يفتح أبواب ملعبه للمسلمين لإقامة صلاة العيد

احتضن إيوود بارك ملعب نادي بلاكبيرن روفرز صلاة عيد الفطر للمسلمين الموجودين في المدينة البريطانية، ليكون أول نادي كرة قدم في إنجلترا يفتح أبواب ملعبه لتأدية هذه الفريضة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على موقع تويتر اليوم الاثنين مقطع فيديو لصلاة العيد على أرضية ملعبه، وكتب عليه مهنئا المسلمين بهذه المناسبة "عيد مبارك من الجميع في بلاكبيرن روفرز".

This morning #Rovers became the first football club in the country to host Eid prayers on the pitch. 💙 #EidMubarak 🔵⚪️ pic.twitter.com/Pw0LHkqjg5

🌙 Eid Mubarak from everyone at Blackburn Rovers.

وأضاف النادي "أصبح بلاكبيرن روفرز هذا الصباح أول ناد لكرة القدم في البلاد يستضيف صلاة العيد على أرض الملعب".

🌙 #Rovers today became the first football club in the country to host the Eid prayers on the pitch.

Over 3,000 attendees brought their prayer mats to Ewood Park for the Eid Salaah prayers, which celebrate the end of the holy month of Ramadhan.

🔵⚪️

— Blackburn Rovers (@Rovers) May 2, 2022