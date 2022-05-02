كرة قدم

ناد إنجليزي يفتح أبواب ملعبه للمسلمين لإقامة صلاة العيد

جانب من صلاة العيد بملعب "إيوود بارك" (نادي بلاكبيرن )
جانب من صلاة العيد بملعب "إيوود بارك" (نادي بلاكبيرن روفرز )
2/5/2022-|آخر تحديث: 2/5/202210:45 PM (مكة المكرمة)

احتضن إيوود بارك ملعب نادي بلاكبيرن روفرز صلاة عيد الفطر للمسلمين الموجودين في المدينة البريطانية، ليكون أول نادي كرة قدم في إنجلترا يفتح أبواب ملعبه لتأدية هذه الفريضة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على موقع تويتر اليوم الاثنين مقطع فيديو لصلاة العيد على أرضية ملعبه، وكتب عليه مهنئا المسلمين بهذه المناسبة "عيد مبارك من الجميع في بلاكبيرن روفرز".

وأضاف النادي "أصبح بلاكبيرن روفرز هذا الصباح أول ناد لكرة القدم في البلاد يستضيف صلاة العيد على أرض الملعب".

وقال أحد الأئمة المسلمين في مدينة بلاكبيرن والذي كان حاضرا في الملعب لتأدية صلاة العيد، في تصريح صحفي، "نحن ممتنون للغاية لبلاكبيرن روفرز لفتح أبوابه لكي نصلي على أرض الملعب".

وتفاعل رياضيون وناشطون مع اللفتة التي أظهرها نادي بلاكبيرن تجاه المجتمع المسلم في بريطانيا، مشيدين بتصرف النادي واحترامه لتعدد الثقافات واختلاف الأديان.

وكتب لاعب الكركيت البريطاني المسلم عظيم رفيق "أحسنت يا ياسر صوفي لكل ما تفعله لمجتمعنا".

وياسر صوفي هو مدير التكامل والتطوير في نادي بلاكبيرن روفرز، وقد حظي بإشادة عدد من المغردين بعد اللفتة المميزة من الفريق الإنجليزي تجاه المجتمع المسلم في بريطانيا.

 

 

المصدر : وكالة سند