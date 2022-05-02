ناد إنجليزي يفتح أبواب ملعبه للمسلمين لإقامة صلاة العيد

احتضن إيوود بارك ملعب نادي بلاكبيرن روفرز صلاة عيد الفطر للمسلمين الموجودين في المدينة البريطانية، ليكون أول نادي كرة قدم في إنجلترا يفتح أبواب ملعبه لتأدية هذه الفريضة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على موقع تويتر اليوم الاثنين مقطع فيديو لصلاة العيد على أرضية ملعبه، وكتب عليه مهنئا المسلمين بهذه المناسبة "عيد مبارك من الجميع في بلاكبيرن روفرز".

🌙 Eid Mubarak from everyone at Blackburn Rovers. This morning #Rovers became the first football club in the country to host Eid prayers on the pitch. 💙#EidMubarak 🔵⚪️ pic.twitter.com/Pw0LHkqjg5 — Blackburn Rovers (@Rovers) May 2, 2022

وأضاف النادي "أصبح بلاكبيرن روفرز هذا الصباح أول ناد لكرة القدم في البلاد يستضيف صلاة العيد على أرض الملعب".

🌙 #Rovers today became the first football club in the country to host the Eid prayers on the pitch. Over 3,000 attendees brought their prayer mats to Ewood Park for the Eid Salaah prayers, which celebrate the end of the holy month of Ramadhan. 🔵⚪️ — Blackburn Rovers (@Rovers) May 2, 2022

وقال أحد الأئمة المسلمين في مدينة بلاكبيرن والذي كان حاضرا في الملعب لتأدية صلاة العيد، في تصريح صحفي، "نحن ممتنون للغاية لبلاكبيرن روفرز لفتح أبوابه لكي نصلي على أرض الملعب".

وتفاعل رياضيون وناشطون مع اللفتة التي أظهرها نادي بلاكبيرن تجاه المجتمع المسلم في بريطانيا، مشيدين بتصرف النادي واحترامه لتعدد الثقافات واختلاف الأديان.

وكتب لاعب الكركيت البريطاني المسلم عظيم رفيق "أحسنت يا ياسر صوفي لكل ما تفعله لمجتمعنا".

وياسر صوفي هو مدير التكامل والتطوير في نادي بلاكبيرن روفرز، وقد حظي بإشادة عدد من المغردين بعد اللفتة المميزة من الفريق الإنجليزي تجاه المجتمع المسلم في بريطانيا.

This is just ❤️ Well done @yasirsufi for all you are doing for our community @Rovers #EidMubarak https://t.co/P6dBtm8pKO — Azeem Rafiq (@AzeemRafiq30) May 2, 2022

Now that is cool and inclusive … well done Rovers 👏🏽👌🏽 https://t.co/0uUVk9zYFk — Razu 9 (@Goondfy) May 2, 2022

Love to see it! 🥹❤️ https://t.co/vuhqMrvATc — Nubaid Haroon (@RamboFYI) May 2, 2022