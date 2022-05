فياريال وليفربول.. كلوب يستعد للأسوأ وإيمري يبحث عن المثالية

قال مدرب ليفربول يورغن كلوب إن فريقه يجب أن يكون مستعدا للأسوأ خلال مباراته أمام فياريال غدا الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، فيما رأى مدرب النادي الإسباني أوناي إيمري أن التفوق يمر عبر البحث عن المثالية.

وفاز ليفربول ذهابا 2-0 في آنفيلد، كما انتصر في كل مباراة خارج أرضه في المسابقة هذا الموسم، لكن إيمري حقق النجاح بنسبة 84% كمدرب في مباريات خروج المغلوب الأوروبية منذ 2010.

وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة الإياب في إسبانيا "لم نفز بالمباريات من خلال الركون للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة. حاولنا اللعب بطريقتنا وعلينا أن نفعل ذلك مرة أخرى. علينا أن نكون مستعدين للمعاناة ومواجهة ضغط المنافس والركون للدفاع في بعض الفترات لكنها ليست طريقتنا بوجه عام".

وخسر ليفربول مرة واحدة فقط هذا العام في سعيه لتحقيق 4 ألقاب لا سابق لها. وقال المدرب الألماني "فعلنا بعض الأشياء الصحيحة في الأشهر القليلة الماضية. المشكلة الآن هي أن كل شيء يسير على ما يرام لكن قد يتغير كل شيء إذا ارتكبت خطأ واحدا في المباراة التالية. نعيش فترة جيدة لكن ماذا ستفعل إذا خسرت 2-0 خارج الديار؟ الماضي لن ينفعنا وقتها".

وأضاف كلوب أن "النضج والخبرة" من العوامل المهمة لكنهما ليسا كل شيء. وأضاف "سيحاولون اللعب بصورة أفضل من مباراة الذهاب وسيسعى أوناي بالطبع إلى ضبط بعض الأمور. ستكون مباراة مثيرة. النضج مهم لكنه ليس العامل الوحيد في الفوز".

في المقابل، سيحاول فياريال استعادة الروح التي جعلته يتفوق على يوفنتوس وبايرن ميونخ، ويدرك أوناي إيمري مدى صعوبة الفوز على ليفربول، الذي خسر 3 مباريات فقط هذا الموسم في كل المسابقات، ولم يخسر في أي مباراة بفارق أكثر من هدفين.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "سنحتاج إلى مباراة مثالية لتحقيق ما لم يفعله أي فريق أوروبي آخر أمام ليفربول هذا الموسم. تحويل التأخر بهدفين مهمة صعبة بالفعل أمام أي فريق، وتزداد الصعوبة أمام فريق يلعب تقريبا بلا أخطاء. سنستفيد من أن الأهداف خارج الأرض لم تعد تمنح أفضلية، لذا هذا سيمنحنا حرية للتقدم إلى الهجوم".

