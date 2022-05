عالم كرة القدم يهنئ المسلمين بعيد الفطر السعيد

هنأت أندية ونجوم كرة القدم، المسلمين بحلول عيد الفطر السعيد.

ونشر نادي برشلونة الإسباني -على حسابه الرسمي بموقع تويتر- مقطع فيديو لتهنئة خاصة من مدربه وأسطورته تشافي هيرنانديز، قائلا لمشجعي الفريق المسلمين "عيدكم مبارك".

أما ريال مدريد فشارك بمنشور على حساباته الرسمية بمواقع التواصل، قائلا فيه "نادي ريال مدريد يهنئكم بمناسبة عيد الفطر وكل عام وأنتم بخير".

وشاركت كذلك أندية إنجليزية في التهنئة، ونشرت فرق باريس سان جيرمان مانشستر يونايتد وليفربول وتشلسي، تهاني خاصة لجميع المسلمين الذين يحتفلون بعيد الفطر.

بدوره، غرد فريق ميلان الإيطالي -على حسابه الرسمي في تويتر- "يهنئ النادي جميع مشجعينا المسلمين بعيد الفطر. نتمنى أن تكون كل الأيام أعياد لكم مشجعي الروسونيري".

كما هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" متابعيه المسلمين في أنحاء العالم بهذه المناسبة.

وعلى صعيد نجوم كرة القدم، فكان النجم الألماني مسعود أوزيل من أوائل المهنئين كعادته، وكتب في منشور شاركه على حسابه بموقع إنستغرام "عيد سعيد لجميع إخواني وأخواتي المسلمين، عيد مبارك لكم ولعائلاتكم".

وغرد النجم المصري محمد صلاح على حسابه الشخصي بموقع تويتر، اليوم الاثنين "عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير"، فيما احتفل صديقه في المنتخب ولاعب وسط أرسنال محمد النني بالعيد بشكل مختلف، حيث نشر صورة من احتفاله مع لاعبي أرسنال بالفوز المهم على وستهام يونايتد أمس الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، معلقا عليها "احتفال مزدوج الليلة، فوز هائل".

#EidMubarak to all who are celebrating around the world! 💙 pic.twitter.com/ddzXhSQbHO — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 1, 2022

Everyone at #ACMilan would like to congratulate all our Muslim fans for Eid El-Fetr. We hope all days are Eids for you, Rossoneri! ❤️🖤#SempreMilan pic.twitter.com/BytKiaAGxG — AC Milan (@acmilan) May 1, 2022

عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. — Mohamed Salah (@MoSalah) May 2, 2022

🎊 عيدكم مبارك 🎊

يتقدم نادي #فالنسيا🦇 بأجمل عبارات التهاني والتبريكات للعالم العربي بمناسبة #عيد_الفطر_المبارك 🎉 وكل عام وأنتم بألف خير 🖤🧡 pic.twitter.com/GRVFNtz3O7 — 🦇🍊🌊 نادي فالنسيا (@valenciacfArab) May 1, 2022

Double celebration tonight: a massive win and a happy Eid 🤩 pic.twitter.com/2eycFxYg17 — Mohamed ELNeny (@ElNennY) May 1, 2022