الكوري سونغ يطرق أبواب هداف البريميرليغ ويهدد عرش صلاح

بثنائيته التي سجلها أمس الأحد في مرمى ليستر سيتي، بات الكوري الجنوبي هيونغ مين سون -هداف توتنهام- على مرمى حجر من صدارة قائمة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) هذا الموسم.

وسجل الدولي الكوري الجنوبي الهدف الثاني والثالث في فوز فريقه على "الثعالب" 3-1 في البريميرليغ أمس الأحد، وقاده للمنافسة بقوة على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورفع سون رصيده إلى 19 هدفا، متأخرا بفارق 3 أهداف عن النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول صاحب المركز الأول (22 هدفا)، ومتفوقا بفارق هدفين على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد (17 هدفا).

يذكر أن أهداف سون جاءت كلها من لعب مفتوح ولم يسجل أي هدف من ركلات الجزاء، على عكس صلاح ورونالدو.