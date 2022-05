صنعت جماهير نادي طرابزون التركي الحدث باحتفالاتها المذهلة عقب تتويج الفريق بلقب الدوري التركي لكرة القدم لأول مرة منذ 38 عاما.

وحقق طرابزون اللقب بعد التعادل يوم السبت الماضي مع أنطاليا سبور إيجابيا بهدفين لكل فريق على ملعب "شينول غونيش ستاديوم"، في الجولة الـ35 من المسابقة.

وتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري برصيد 77 نقطة وبفارق 9 نقاط عن فناربخشه الوصيف وقبل 3 جولات من النهاية، إذ تصب المواجهات المباشرة في صالح بطل المسابقة.

ومنذ نهاية مباراة السبت صنعت جماهير طرابزون سبورت لوحات مميزة خلال احتفالاتها باللقب السابع في تاريخ النادي، وحققت المقاطع المختلفة لتلك الاحتفالات ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل وحظيت بإعجاب كبير في مختلف مناطق العالم.

ونزلت الجماهير الحاشدة إلى ملعب مباراة السبت من أجل الاحتفال رفقة لاعبي الفريق، الذين بدورهم قاموا بالرقص والاحتفال رفقة الآلاف من مشجعيهم.

Thank you for great comments about our celebration from all around the world!🔥

The Champion #Trabzonspor 🏆 pic.twitter.com/k9StNBzP9Y

— Trabzon Büyükşehir Belediyesi (@TrabzonBelTr) May 1, 2022