كرة قدم

احتفالات مذهلة لجماهير طرابزون بعد التتويج بالدوري التركي

صنعت جماهير نادي طرابزون التركي الحدث باحتفالاتها المذهلة عقب تتويج الفريق بلقب الدوري التركي لكرة القدم لأول مرة منذ 38 عاما.
جانب من احتفالات جماهير نادي طرابزون بلقب الدوري (مواقع التواصل الاجتماعي)
2/5/2022

صنعت جماهير نادي طرابزون التركي الحدث باحتفالاتها المذهلة عقب تتويج الفريق بلقب الدوري التركي لكرة القدم لأول مرة منذ 38 عاما.

وحقق طرابزون اللقب بعد التعادل يوم السبت الماضي مع أنطاليا سبور إيجابيا بهدفين لكل فريق على ملعب "شينول غونيش ستاديوم"، في الجولة الـ35 من المسابقة.

وتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري برصيد 77 نقطة وبفارق 9 نقاط عن فناربخشه الوصيف وقبل 3 جولات من النهاية، إذ تصب المواجهات المباشرة في صالح بطل المسابقة.

 

ومنذ نهاية مباراة السبت صنعت جماهير طرابزون سبورت لوحات مميزة خلال احتفالاتها باللقب السابع في تاريخ النادي، وحققت المقاطع المختلفة لتلك الاحتفالات ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل وحظيت بإعجاب كبير في مختلف مناطق العالم.

ونزلت الجماهير الحاشدة إلى ملعب مباراة السبت من أجل الاحتفال رفقة لاعبي الفريق، الذين بدورهم قاموا بالرقص والاحتفال رفقة الآلاف من مشجعيهم.

واستخدمت الجماهير الشماريخ والألعاب النارية بمجرد وصولها إلى المستطيل الأخضر، ورفعوا أعلام الفريق، في إشارة لفرحتهم الكبيرة بذلك الإنجاز.كما خرج الآلاف في مسيرات إلى شوارع وميادين المدينة التركية، حيث أقيمت الاحتفالات الصاخبة.

المصدر : وكالة سند