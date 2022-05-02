صنعت جماهير نادي طرابزون التركي الحدث باحتفالاتها المذهلة عقب تتويج الفريق بلقب الدوري التركي لكرة القدم لأول مرة منذ 38 عاما.

وحقق طرابزون اللقب بعد التعادل يوم السبت الماضي مع أنطاليا سبور إيجابيا بهدفين لكل فريق على ملعب "شينول غونيش ستاديوم"، في الجولة الـ35 من المسابقة.

وتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري برصيد 77 نقطة وبفارق 9 نقاط عن فناربخشه الوصيف وقبل 3 جولات من النهاية، إذ تصب المواجهات المباشرة في صالح بطل المسابقة.

طرابزون سبور بطلاً للدوري التركي بعد غياب 38 عاماً 🤩#الدوري_التركي pic.twitter.com/70yY5NcA4O — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2022

🎇 Bitiş düdüğüyle birlikte, Şenol Güneş Spor Kompleksi dışında havai fişeklerle kutlama! #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/lZKghlIAG8 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 30, 2022

🙋🏻‍♂️ Trabzonspor kafilesi, stat zeminine çıkarak taraftarı selamladı! 🔴🔵 pic.twitter.com/w1Y8gNPJtv — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 30, 2022

ومنذ نهاية مباراة السبت صنعت جماهير طرابزون سبورت لوحات مميزة خلال احتفالاتها باللقب السابع في تاريخ النادي، وحققت المقاطع المختلفة لتلك الاحتفالات ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل وحظيت بإعجاب كبير في مختلف مناطق العالم.

ونزلت الجماهير الحاشدة إلى ملعب مباراة السبت من أجل الاحتفال رفقة لاعبي الفريق، الذين بدورهم قاموا بالرقص والاحتفال رفقة الآلاف من مشجعيهم.

Thank you for great comments about our celebration from all around the world!🔥 The Champion #Trabzonspor 🏆 pic.twitter.com/k9StNBzP9Y — Trabzon Büyükşehir Belediyesi (@TrabzonBelTr) May 1, 2022

🥳 Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluk coşkusunu Taksim Meydanı'nda yaşıyor! 🔴🔵#SporTotoSüperLig pic.twitter.com/Xz7GMaj8ux — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 30, 2022

Yeniden yapalım bunu😉 pic.twitter.com/AgB5o2PkTL — Trabzon Büyükşehir Belediyesi (@TrabzonBelTr) May 2, 2022

واستخدمت الجماهير الشماريخ والألعاب النارية بمجرد وصولها إلى المستطيل الأخضر، ورفعوا أعلام الفريق، في إشارة لفرحتهم الكبيرة بذلك الإنجاز.كما خرج الآلاف في مسيرات إلى شوارع وميادين المدينة التركية، حيث أقيمت الاحتفالات الصاخبة.