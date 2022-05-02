إيقاف وحرمان وشكوى.. قضية كنو لاعب الهلال السعودي تتفاعل

قررت لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الأحد، إيقاف محمد كنو لاعب الهلال 4 أشهر بالإضافة إلى حرمان فريقه من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتين.

وكان الهلال أعلن التجديد لهذا اللاعب حتى عام 2025، وقد كان عقده ينتهي الموسم الحالي تحديدا في يناير/كانون الثاني.

لكن النصر تقدم بشكوى، مشيرا إلى أنه تعاقد مع كنو خلال فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده.

وقالت لجنة فض المنازعات في قرارها، في موقع الاتحاد السعودي، إنها ألزمت كنو والهلال بدفع تعويض مالي قدره 27 مليون ريال سعودي إلى النصر.

وأضافت اللجنة في قرارها "ثبوت إنهاء اللاعب محمد كنو للعقد المبرم في 3 يناير/كانون الثاني 2022 مع نادي النصر دون وجود سبب مشروع أو سبب رياضي مشروع".

وتابعت "إلزام كنو والهلال -بالتضامن- بدفع تعويض مالي إلى النصر بقيمة 7.5 مليون ريال (أكثر من مليوني دولار) هي الدفعة الأولى المسلمة للاعب من قيمة عقده، و19.5 مليون ريال المتبقي من إجمالي قيمة العقد".

وأعلنت اللجنة إيقاف اللاعب عن المشاركات المحلية والدولية من تاريخ صدور القرار.

كما عاقبت الهلال بالمنع من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتين، اعتبارا من أول فترة تسجيل بعد صدور القرار.

ويستطيع كنو والهلال الاستئناف على القرار في غضون 30 يوما.

ويحتل الهلال المركز الثاني في الدوري برصيد 49 نقطة من 23 مباراة متأخرا بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر والذي خاض 25 مباراة.

ويأتي النصر ثالثا وله 48 نقطة من 25 مباراة.

ويخوض الهلال أول مباراة مؤجلة له عندما يحل ضيفا على الفيحاء غدا.