قضت محكمة في إنجلترا بحبس مشجع ومنعه من دخول الملاعب مدة 10 أعوام بسبب اعتدائه بـ"نطحة" على بيلي شارب قائد فريق شيفيلد يونايتد.

وظهر المشجع في مقطع مصور وهو ينطح شارب بعد نهاية لقاء نوتنغهام فورست وشيفيلد أول أمس الثلاثاء، في تصفيات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ودخل مشجعو نوتنغهام إلى أرضية الملعب للاحتفال بفوز الفريق بركلات الترجيح 3-2، بعد تعادل الفريقين ذهابا وإيابا 3-3 في مباراتي نصف النهائي، وفي تلك اللحظة توجه المشجع إلى المهاجم الإنجليزي ونطحه برأسه بضربة قوية أسقطته أرضا.

واعترف المشجع الذي يدعى روبرت بريغز (30 عاما) بأنه مذنب لدى وقوفه أمام محكمة نوتنغهام، وحُكم عليه بالسجن 6 أشهر والمنع من دخول الملاعب مدة 10 سنوات، كما فرضت عليه غرامة بقيمة 500 جنيه إسترليني (نحو 625 دولارا) تعويضا للاعب المتضرر.

“It’s assault. We’ve seen one of our players attacked.

He’s shuck up, bleeding, angry. It’ll be dealt with.”

