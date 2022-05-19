محرز ينفق آلاف الدولارات للاحتفال بقدوم مولودته

ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن النجم الجزائري رياض محرز دفع 10 آلاف جنيه إسترليني (نحو 12 ألف دولار) تغطية لـ"تكاليف تقليد غربي".

ودفع قائد منتخب الجزائر هذا المبلغ لتنظيم حفل خاص بميلاد جديد في أسرته الصغيرة، بحسب ما نقلته الصحيفة الجزائرية.

وينتظر جناح مان سيتي ميلاد طفلة في المستقبل القريب من زوجته عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد.

ودأبت الأسر الغربية على تنظيم حفل "استحمام الطفل" (Baby shower) عند ظهور علامات الحمل ومعرفة جنس المولود.

وذكرت الصحيفة أن "محرز يسير على خطى الغرب، ويُجهل إن كان هذا اللاعب يعرف سنن "العقيقة"، و"الأذان في أذن المولود"، و"حسن اختيار الزوجة"، و"الاسم الحسن للمولود" (ذكرا أو أنثى)، وأمور أخرى لها صلة بالمجتمعات العربية والإسلامية".