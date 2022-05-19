مبابي مهدد بالغياب عن أول مباراة له مع ريال مدريد

يواجه النجم الفرنسي كيليان مبابي خطر الغياب عن أول مباراة له مع ريال مدريد في حال ترسيم انتقاله للنادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى مبابي إنذارا خلال مشاركته في المباراة التي جمعت فريقه باريس سان جيرمان أمام مونببلييه في الدوري الفرنسي خلال الأسبوع الماضي، وهو ثالث إنذار له في آخر 10 مباريات، وهو ما يعني آليا تعرضه لعقوبة الحرمان من المشاركة في مباراة.

ووفقا لموقع "آر إم سي" (RMC) الفرنسي تدخل عقوبة الإيقاف حيز التنفيذ بداية من الأسبوع المقبل، أي أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما يمكنه المشاركة في المباراة التي ستجمع في نهاية الأسبوع سان جيرمان بضيفه ميتز، في آخر مباريات الدوري الفرنسي لهذا الموسم.

وأوضح الموقع أن مبابي سيستنفد العقوبة في مباراة كأس السوبر الفرنسي ضد نانت في 31 يوليو/تموز المقبل في حال قرر تمديد عقده مع باريس سان جيرمان. وفي حال مغادرته باتجاه ريال مدريد سيكون اللاعب مجبرا على الغياب عن أول مباراة له مع النادي الملكي في الموسم المقبل.

واستند الموقع في ذلك إلى قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي تؤكد أن "أي عقوبة تأديبية بحد أقصى 4 مباريات أو 3 أشهر تم فرضها على اللاعب من قبل اتحاده السابق ولكن لم يتم استنفادها قبل انتقاله، يجب أن يتم تطبيقها من قبل الاتحاد الجديد الذي يتم تسجيل اللاعب تحت صفوفه".

وأعلن مبابي مؤخرا أنه اتخذ قراره "تقريبا" بشأن مستقبله، وأكد أنه سيعلن عن مستقبله قبل انضمامه لتجمع المنتخب الفرنسي في 28 مايو/أيار الجاري تحضيرا لمباريات دوري أمم أوروبا.

وينتهي عقد مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان في يونيو/حزيران المقبل، وارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد، ويسعى النادي المتوج مؤخرا بالدوري الفرنسي لتجديد عقد اللاعب وإقناعه بالاستمرار لسنوات أخرى بملعب "حديقة الأمراء".