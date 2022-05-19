كيف تحقق نصف مليار يورو في سنوات معدودات؟ دورتموند لديه الوصفة السحرية
قبل أيام معدودات، رحل الألماني مايكل زورك المدير الرياضي السابق لدورتموند بعد 24 سنة أمضاها داخل أسوار فريق "أسود الفستيفال".
ووجود اللاعب السابق في الفريق الألماني أدخل نحو نصف مليار يورو إلى خزينة الفريق المعروف باكتشافه للمواهب الصاعدة والتعاقد معها بمبالغ زهيدة، ثم صقل موهبتها، وبيعها بعشرات ملايين اليوروهات.
وآخر هذه الصفقات كانت بيع النرويجي إيرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو (البند الجزائي في العقد) بعد أن ضمه -قبل عامين- من سالزبورغ النمساوي مقابل 20 مليونا فقط محققا 55 مليون يورو خلال عامين فقط.
وأكبر مبلغ حققه دورتموند كان من صفقة بيع الفرنسي عثمان ديمبلي إلى برشلونة عام 2017، إذ عقدت الصفقة مقابل 105 ملايين يورو علما بأن النادي الألماني كان قد ضمه مقابل 35 مليون يورو.
وقائمة اللاعبين الذين حقق الفريق الألماني من بيعهم أرباحا وصلت إلى 460 مليون يورو تضم كلًا من:
- الفرنسي ديمبلي: 105 ملايين يورو (برشلونة)
- الإنجليزي جادون سانشو: 64.4 مليون يورو (مانشستر يونايتد)
- الأميركي كريستيان بوليستيش: 64 مليون يورو (تشلسي)
- النرويجي إيرلينغ هالاند: 55 مليون يورو (مانشستر سيتي)
- الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ: 51 مليون يورو (أرسنال)
- الألماني ماريو غوتزه: 37 مليون يورو (بايرن ميونخ)
- الألماني ماتيس هوملز: 31 مليون يورو (بايرن ميونخ)
- الألماني إلكاي غوندوغان: 22 مليون يورو (مانشستر سيتي)
- الياباني شنجي كاجاوا: 16 مليون يورو (مانشستر يونايتد)
- الأرميني هنريك مخيتاريان: 14.5 مليون يورو (مانشستر يونايتد)