عمدة مدريد: انتقال مبابي إلى الريال حُسم

كشف عمدة مدينة مدريد خوسيه لويس مارتينيس ألميدا أن انتقال النجم الفرنسي كليان مبابي هداف باريس سان جيرمان إلى صفوف ريال مدريد "حُسم بنسبة 95-99%".

وقال ألميدا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية أمس الأربعاء "أعتقد أن ريال مدريد حسم قضية مبابي بنسبة 95-99%، هذا شعوري على أي حال".

وتابع مازحا "قام مبابي برؤية نافورة سيبيليس الشهيرة في العاصمة الإسبانية (عندما كان أخيرا بصحبة زميليه في سان جيرمان الإسباني سيرجيو راموس والمغربي أشرف حكيمي)، وهي الساحة التي يحتفل بها ريال مدريد وأنصاره بانتصاراتهم.

وكانت صحيفة "ماركا" (Marca) الرياضية قد كشفت قبل أيام عن تفاصيل اتفاق انتقال مبابي إلى ريال مدريد.

وخلال تسلّمه جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للمرة الثالثة على التوالي، من رابطة لاعبي كرة القدم الفرنسيين المحترفين، سُئل مبابي عما إذا كان قد اتخذ قراره فأجاب: "نعم، نعم تقريبا"، وأضاف "حُسم الأمر تقريبا"، محددًا أنه سيعلن قراره قبل مباريات منتخب بلاده الشهر المقبل ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وبينما تكثر التكهنات بشأن بقاء محتمل، أو رحيله إلى ريال مدريد الإسباني، بعد انتهاء عقده مع نادي العاصمة الفرنسية، في يونيو/حزيران المقبل، فإن صحيفة "ماركا" قالت إن مبابي سينتقل إلى "الملكي" في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف بعد إتمام التوصل إلى اتفاق كامل الأسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفة أن مبابي أنهى كل التفاصيل مع ريال مدريد في الأسبوع الماضي، إذ استطاع المدير العام للنادي خوسيه أنخيل سانشيز إتمام الصفقة، مشيرة إلى أن المفاوضات بين اللاعب والنادي الملكي لم تكن معقدة، في ظل رغبة مبابي الكبيرة في اللعب للميرنغي.