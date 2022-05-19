سؤال في أحد الامتحانات بالعراق عن ريال مدريد

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لامتحان نهاية الفصل الثاني للمرحلة الإعدادية في العراق تطرقت إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

وفي التفاصيل طرح أستاذ اللغة العربية في مدرسة "المحمرة" الإعدادية للبنات في قضاء تلعفر التابعة لمحافظة نينوى شمال العراق سؤالًا طريفًا على تلامذة الصف الخامس العلمي، هو عن نوع "أي" في الجملة الآتية:

"إذا استهوتك الرياضة فشجّع أي فريق تريد، لكنّك لن تجد فريقًا ك‍ريال مدريد، فهو فريق أي فريق".

وانقسمت التعليقات على هذا السؤال بين من عدّه طريفا وبعيدا عن الجمل الأدبية التقليدية ويزيد حبّ اللغة العربية، ومن رآه دون المستوى الذي يجب تدريسه للطلاب، حسب موقع قناة السومرية العراقية.

في حين بلغ الأمر ببعض المعلقين أن طالبوا بمعاقبة الأستاذ وفصله من منصبه.

ولا بد أن شهرة "الملكي" والحب الكبير الذي يحظى به في العراق هما من جعل ورقة الامتحان هذه تجتاح مواقع التواصل.

يذكر أن ريال مدريد حسم لقب الليغا قبل جولات من انتهاء البطولة، ويخوض في الـ28 من الشهر الجاري نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول في العاصمة الفرنسية (باريس).