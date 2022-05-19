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سؤال في أحد الامتحانات بالعراق عن ريال مدريد

LaLiga - Real Madrid fans celebrate winning LaLiga Soccer Football - Real Madrid fans celebrate winning LaLiga - Madrid, Spain - April 30, 2022 Real Madrid players celebrate winning LaLiga on top of the bus with fans at Cibeles fountain in Madrid REUTERS/Isabel Infantes
ريال مدريد حسم لقب الليغا قبل جولات من انتهاء البطولة ويخوض في الـ28 من الشهر الجاري نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول في العاصمة الفرنسية (رويترز)
19/5/2022-|آخر تحديث: 19/5/202209:27 PM (مكة المكرمة)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لامتحان نهاية الفصل الثاني للمرحلة الإعدادية في العراق تطرقت إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

وفي التفاصيل طرح أستاذ اللغة العربية في مدرسة "المحمرة" الإعدادية للبنات في قضاء تلعفر التابعة لمحافظة نينوى شمال العراق سؤالًا طريفًا على تلامذة الصف الخامس العلمي، هو عن نوع "أي" في الجملة الآتية:
"إذا استهوتك الرياضة فشجّع أي فريق تريد، لكنّك لن تجد فريقًا ك‍ريال مدريد، فهو فريق أي فريق".

وانقسمت التعليقات على هذا السؤال بين من عدّه طريفا وبعيدا عن الجمل الأدبية التقليدية ويزيد حبّ اللغة العربية، ومن رآه دون المستوى الذي يجب تدريسه للطلاب، حسب موقع قناة السومرية العراقية.

في حين بلغ الأمر ببعض المعلقين أن طالبوا بمعاقبة الأستاذ وفصله من منصبه.

ولا بد أن شهرة "الملكي" والحب الكبير الذي يحظى به في العراق هما من جعل ورقة الامتحان هذه تجتاح مواقع التواصل.

يذكر أن ريال مدريد حسم لقب الليغا قبل جولات من انتهاء البطولة، ويخوض في الـ28 من الشهر الجاري نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول في العاصمة الفرنسية (باريس).

المصدر : الصحافة العراقية