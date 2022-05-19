أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا (FIFA) أسماء حكام المباريات المختارين لإدارة مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

وذكر الفيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس "تم اختيار 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الستة"، وأوضح أن الاختيار تم بناء على جودة هؤلاء الحكام وأدائهم في بطولات الفيفا وباقي المنافسات الدولية والمحلية في السنوات الماضية.

وقال بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا "كما اعتدنا دائما فإن الجودة هي أول المعايير التي نأخذها بعين الاعتبار، اخترنا حكاما من أعلى المستويات في التحكيم الدولي، وما نجح كأس العالم 2018 إلا بسبب المستوى العالي للتحكيم، لهذا سنبذل قصارى جهودنا لنتمكن من تقديم مستوى مماثل أو أفضل في مونديال قطر بعد بضعة أشهر".

الحكام العرب في كأس العالم 2022

وضمت القائمة التي أعلن عنها الفيفا اليوم الخميس 3 حكام عرب ضمن قائمة الحكام الرئيسيين، وهم القطري عبد الرحمن الجاسم، والجزائري مصطفى غربال، والإماراتي محمد عبد الله.

وضمن قائمة الحكام المساعدين هناك 7 عرب، وهم المصري محمود أبو الرجال، والقطريان طالب المري وسعود أحمد، والإماراتيان محمد الحمادي وحسن المهري، والجزائريان عبد الحق إتشعلي وقوراري مقران.

وضمت قائمة حكام الفيديو 3 أسماء عربية، وهم القطري عبد الله المري، والمغربيان رضوان جياد وعادل زوراق.

خطة تحضير الحكام لمونديال قطر

وانطلق مشروع "الطريق إلى قطر 2022" سنة 2019 بأكثر من 50 مرشحا محتملا من طواقم التحكيم، وخضعوا لإعدادات مكثفة رغم أن جائحة كورونا تسببت في تعليق النشاطات لفترة طويلة.

وأوضح كولينا "لقد أثر الوباء على نشاطاتنا، خاصة في عامي 2020 و2021، ولحسن الحظ أن موعد البطولة كان لا يزال بعيدا، وكان لدينا وقت كاف لتجهيز المرشحين بشكل جيد، ونحن نعلن اليوم بشكل مسبق عن هذه الاختيارات لأننا نريد أن نوجه ونعمل بحزم أكبر في الأشهر المقبلة مع من اخترنا من حكام، ورسالتنا واضحة جدا، وهي: لا تتوقفوا عن بناء المجد، واصلوا العمل الجاد واستعدوا جيدا لكأس العالم".

وقال مدير التحكيم في الفيفا ماسيمو بوساكا "إن حكام المباريات سيحصلون على دعم الاتحاد الدولي لكرة القدم اللازم لأن استعدادهم أمر بالغ الأهمية بفضل برنامج التتبع والدعم المبتكر، يمكن لموجهي حكام الفيفا الإشراف على كل حكام المباريات بشكل مكثف أكثر مما كان عليه الوضع في السنوات الماضية، وهذا ما يجعلنا نتوقع تحسنا أكبر في تحكيم كأس العالم 2022".

وأضاف بوساكا "ستتوفر برامج فردية مصممة خصيصا لهؤلاء الحكام، خاصة في ما يتعلق بصحتهم ولياقتهم البدنية، وسنراقبهم بعناية خلال الأشهر القليلة القادمة، كما سنقدم لهم تقييما نهائيا حول الجوانب الفنية والبدنية والطبية بهدف وضعهم في أفضل الظروف قبل انطلاق البطولة في قطر".

ويشارك حكام المباريات المختارون في عدة ندوات هذا الصيف (في مدن أسونسيون ومدريد والدوحة) من أجل مراجعة وتحليل مقاطع فيديو حول مواقف وقعت في مباريات حقيقية، والمشاركة في حصص تدريبية عملية مع اللاعبين، وسيتم تصويرها وإرسالها إلى الموجهين ليحصل المشاركون في ما بعد على ملاحظاتهم وآرائهم.

وأوضح بوساكا "تظل أهم النقاط التي يجب التركيز عليها في الإعداد هي حماية اللاعبين وسمعة اللعبة والاتساق والتوحد، وقراءة اللعبة من منظور فني وتكتيكي وفهم عقليات اللاعبين والمنتخبات، ورغم ذلك لا يمكننا القضاء على كل الأخطاء، وإنما سنبذل جهدنا للتقليل منها".

تقنية الفيديو في كأس العالم 2022

وأكد بيان الفيفا أنه تم تطبيق تقنية الفيديو المساعد (فار) لأول مرة في مونديال روسيا 2018، واليوم بعد 4 سنوات سيكون هناك فريق مكون من 24 حكم فيديو في قطر، وهم في أهبة الاستعداد لتزويد زملائهم في الميدان بالدعم التكنولوجي اللازم.

ونظرا للعدد المحدود جدا من اتحادات أعضاء الذين طبقوا تقنية الفيديو المساعد في ذلك الوقت أوضح الفيفا أنه تم اختيار كل حكام الفيديو المساعدين في مونديال روسيا 2018 من أوروبا وأميركا الجنوبية، أما اليوم وبعد أن أصبحت تقنية الفيديو المساعد تستخدم في جميع المنافسات الكبرى في العالم فإننا سنرى حكام فيديو من آسيا وأفريقيا وأميركا الوسطى والشمالية في كأس العالم 2022.

وستكون نسخة قطر 2022 أول نسخة في تاريخ كأس العالم التي تعين فيها لجنة الحكام بالفيفا، 3 حكام من السيدات و3 مساعدات لهن.

وقال كولينا "نحن سعداء جدا بوجود ستيفاني فرابارت من فرنسا، وساليما موكاسانغا من رواندا، ويوشيمي ياماشيتا من اليابان، جنبا إلى جنب مع المساعدات نويزا باك من البرازيل، وكارين دياز ميدينا من المكسيك، وكاثرين نيسبيت من الولايات المتحدة الأميركية في كأس العالم".

وأشار كولينا إلى أن "هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تحكّم فيها سيدات بعض مباريات البطولة، وما هذا إلا ثمرة للجهود الحثيثة التي انطلقت منذ عدة سنوات في سبيل نشر حكام إناث في بطولات فيفا للذكور الناشئين والكبار، وبهذا نؤكد بوضوح على أن كل ما يهمنا هو الجودة وليس الجنس".

وأضاف "آمل أن يُنظر في المستقبل إلى وجود حكمات في مباريات النخبة لأهم منافسات الرجال على أنه أمر طبيعي، فمن حقهن الوجود في كأس العالم لأنهن يؤدين أدوارهن باستمرار وبمستوى عال جدا، وهذا هو أهم عامل بالنسبة لنا".