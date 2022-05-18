كونتي يحصل على مكافأة مالية كبيرة إذا تأهل توتنهام لدوري الأبطال

يقوم الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام بعمل جيد في الفريق حتى الآن، إذ بات "السبيرز" قاب قوسين من التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتاج توتنهام إلى نقطة من مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نورويتش سيتي الأحد المقبل، لضمان عودته إلى المسابقة القارية الأم.

ووفقا لصحيفة "تايمز" (The Times) البريطانية، فإن كونتي سيحصل على مكافأة تقدر بنحو 3 ملايين يورو إذا حصل فريقه على المركز الرابع في ترتيب البريميرليغ.

تولى المدرب الإيطالي المسؤولية عندما كان يحتل توتنهام المركز التاسع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحصل على 53 نقطة من أصل 81 محتملة، وهزم أرسنال غريمه التقليدي ومنافسه المباشر على المركز الرابع.

قادمون وراحلون

وأوضح كونتي لمالك توتنهام دانيال ليفي أنه يريد 6 تعاقدات جديدة على الأقل في فترة الانتقالات الصيفية.

وتشمل هذه التعاقدات 3 مدافعين ولاعب خط وسط ومهاجما، ويريدهم أن يصلوا قبل جولة الفريق في كوريا الجنوبية في يوليو/تموز المقبل.

كما نقل عنه أنه يريد التخلي عن عدد من اللاعبين، بينهم: سيرجيو ريغيلون وإيمرسون رويال وستيفن بيرغوين وجيوفاني لو سيلسو وتانغي ندومبيلي.

ويراقب توتنهام عن كثب الدانماركي كريستيان إيريكسن لاعب برينتفورد الذي من المقرر أن يصبح لاعبا حرا نهاية يونيو/حزيران المقبل، ويوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي الذي ينتهي عقده هذا الصيف.

وعندما سئل عن خطوته التالية أوضح إيريكسن أنه يريد المشاركة في دوري الأبطال.

في غضون ذلك، يستعد توتنهام لتفعيل خيار التعاقد مع السويدي ديان كولوسيفسكي مقابل نحو 30 مليون يورو هذا الصيف.

كما سينضم الأرجنتيني كريستيان روميرو في صفقة دائمة مقابل 50 مليون يورو من أتالانتا، بعد أن أمضى هذا الموسم في لندن على سبيل الإعارة من النادي الإيطالي.