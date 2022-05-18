قال إن هناك ناديا آخر طلباته أوامر.. رئيس الزمالك مرتضى منصور يعلن قرارات أخرى مثيرة للجدل

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري وقف مستحقات لاعبيه بسبب تراجع النتائج، وعدم خوض مباريات الفريق الأول لكرة القدم في بطولة الدوري الممتاز على ملعب "ستاد القاهرة" بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي في المسابقة.

وذكر رئيس النادي مرتضى منصور -عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء- أنه أرسل في وقت سابق خطابا إلى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ورابطة الأندية، بموافقة نادي بيراميدز على إقامة مباريات الزمالك على ملعب "الدفاع الجوي".

وقال رئيس النادي "حصل مجلس الزمالك في وقت سابق أيضا على موافقة النادي المالك لملعب (بترو سبورت) على إقامة المباريات على أرضه، إلا أن الوزير أبلغ الإدارة أن الجهات المعنية ورابطة الأندية رفضوا هذا الأمر".

وأوضح "يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه حتى الآن لا يعلم السبب في حرمان النادي من حقه في اختيار ملعب يخوض عليه المباريات، في المقابل هناك ناد آخر طلباته أوامر عندما يريد دخول 50 ألفا من جمهوره على الفور تأتي الموافقة وعندما يطلب الزمالك دخول 10 آلاف في نفس البطولة كان الرد (طلبكم مرفوض وكفاية 4 آلاف)".

وخسر الزمالك مساء أمس الثلاثاء من فريق "طلائع الجيش" بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري بعد أيام من خسارته أمام إنبي بهدفين دون رد.