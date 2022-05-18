كرة قدم

شاهد.. تشييع جثمان لاعب سوري في الملعب تنفيذا لوصيته

جنازة حارس سوري في الملعب جميل عطفي" لاعب وحارس نادي إتحاد عفرين مواقع التواصل https://twitter.com/ala_hacioglu/status/1526630310963732487?s=20&t=pnMA1gptes475JJhj8rPPQ
جثمان الحارس السوري جميل عطفي بملعب نادي عفرين (مواقع التواصل)
18/5/2022

شيّع أقارب وأصدقاء اللاعب جميل عطفي جثمانه في ملعب مدينة عفرين بريف حلب بناءً على وصيته بعد وفاته نتيجة معاناته من مرض في الدم.

وبثّ حساب نادي اتحاد عفرين مقطع فيديو عبر فيسبوك لتشييع جثمان عطفي، الذي كان حارسا لمرمى فريق النادي، وأوصى أثناء فترة علاجه في تركيا بتشييع جثمانه داخل الملعب الذي قضى فيه أجمل فترات حياته في ممارسة كرة القدم.

وبحضور شخصيات من النادي وأقارب الشاب، حمل أصدقاؤه جثمانه وداروا به مرتين حول الملعب وهم يحملونه على الأكتاف، قبل أن يضعوه أرضا ويدعون له تنفيذا لوصيته.

ولاقت تنفيذ وصية عطفي تعاطفا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر مقطع فيديو الجنازة الفريدة من نوعها.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند