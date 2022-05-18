شاهد.. تشييع جثمان لاعب سوري في الملعب تنفيذا لوصيته

شيّع أقارب وأصدقاء اللاعب جميل عطفي جثمانه في ملعب مدينة عفرين بريف حلب بناءً على وصيته بعد وفاته نتيجة معاناته من مرض في الدم.

وبثّ حساب نادي اتحاد عفرين مقطع فيديو عبر فيسبوك لتشييع جثمان عطفي، الذي كان حارسا لمرمى فريق النادي، وأوصى أثناء فترة علاجه في تركيا بتشييع جثمانه داخل الملعب الذي قضى فيه أجمل فترات حياته في ممارسة كرة القدم.

متداول | تشييع الشاب جميل عطفي حارس مرمى نادي اتحاد #عفرين في الملعب الذي نشأ فيه بناء على وصيته#فيديو pic.twitter.com/IkyibHe7pp — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) May 18, 2022

وبحضور شخصيات من النادي وأقارب الشاب، حمل أصدقاؤه جثمانه وداروا به مرتين حول الملعب وهم يحملونه على الأكتاف، قبل أن يضعوه أرضا ويدعون له تنفيذا لوصيته.

الصور لجثمان الشاب "جميل عطفي" لاعب وحارس نادي إتحاد عفرين حيث كان يتعالج في تركيا هناك وافته المنية ، و تم تنفيذ وصيته فور وصول جثمانه إلى عفرين ، حيث طلب من ذويه في حال وفاته أن يتم إدخاله للملعب والسير بجثمانه مرتين حول الملعب pic.twitter.com/Gi4F7qSNM0 — Âla hacıoğlu 🌸🇹🇷 (@ala_hacioglu) May 17, 2022

ولاقت تنفيذ وصية عطفي تعاطفا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر مقطع فيديو الجنازة الفريدة من نوعها.