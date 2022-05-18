البريميرليغ أقوى بطولة في العالم.. عندما يبقى اللقب في الملعب حتى آخر مباراة

أرقام ومعطيات ومباريات تثبت يوميا وفي كل موسم أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو أقوى بطولة كروية في العالم بعد أن تفوق بفارق شاسع على البطولتين الإسبانية والإيطالية.

ففي هذا الموسم، حُسمت البطولات الإسبانية والفرنسية والألمانية قبل مراحل من نهايتها، وحدها البطولة الإنجليزية إضافة إلى الإيطالية التي لم تحسم بعد.

وإذا كانت المرة الأولى منذ سنوات طويلة تبقى المنافسة على الدوري الإيطالي حتى آخر مرحلة، فإن هذا ديدن البريميرليغ منذ فترة طويلة.

ولكن هذا الموسم زادت الإثارة وارتفعت سخونة البطولة للمنافسة على اللقب والهبوط إلى دوري الدرجة الأولى وجوائز الهداف وأفضل صانع أهداف وأفضل حارس.