آينتراخت الألماني وغلاسكو الأسكتلندي.. نهائي غير متوقع في الدوري الأوروبي

عندما يلتقي آينتراخت فرانكفورت الألماني مع غلاسكو رينجرز الأسكتلندي مساء اليوم الأربعاء في المباراة النهائية للدوري الأوروبي لكرة القدم سيكون حلم كل فريق هو الفوز بأول ألقابه في هذه البطولة بمسماها الحالي، علما بأن نهائي الليلة سيكون على لقب النسخة الـ13 في تاريخ البطولة بعد تغيير مسماها من كأس الاتحاد الأوروبي إلى الدوري الأوروبي.

ويلتقي الفريقان مساء اليوم (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة) على ملعب "سانشيز بيزخوان" معقل فريق إشبيلية صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الدوري الأوروبي.

ويشهد نهائي الغد والمباريات النهائية للبطولة في نسخها الماضية على العديد من الأرقام والحقائق المثيرة، طبقا للاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" (UEFA)، بينها: