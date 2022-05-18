آينتراخت الألماني وغلاسكو الأسكتلندي.. نهائي غير متوقع في الدوري الأوروبي
18/5/2022-|آخر تحديث: 18/5/202202:27 PM (مكة المكرمة)
عندما يلتقي آينتراخت فرانكفورت الألماني مع غلاسكو رينجرز الأسكتلندي مساء اليوم الأربعاء في المباراة النهائية للدوري الأوروبي لكرة القدم سيكون حلم كل فريق هو الفوز بأول ألقابه في هذه البطولة بمسماها الحالي، علما بأن نهائي الليلة سيكون على لقب النسخة الـ13 في تاريخ البطولة بعد تغيير مسماها من كأس الاتحاد الأوروبي إلى الدوري الأوروبي.
ويلتقي الفريقان مساء اليوم (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة) على ملعب "سانشيز بيزخوان" معقل فريق إشبيلية صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الدوري الأوروبي.
ويشهد نهائي الغد والمباريات النهائية للبطولة في نسخها الماضية على العديد من الأرقام والحقائق المثيرة، طبقا للاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" (UEFA)، بينها:
- المباريات النهائية الـ12 السابقة شهدت تسجيل 36 هدفا.
- كان أكبر هامش فوز في المباريات النهائية الـ12 السابقة للبطولة هو 3 أهداف (4-1) عندما فاز تشلسي على أرسنال في نهائي إنجليزي خالص بنسخة 2018-2019، وكذلك عندما فاز أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة على كل من أتلتيك بلباو ومرسيليا الفرنسي في نهائي نسختي 2012 و2018 على الترتيب.
- أكبر عدد من الأهداف تشهده مباراة نهائية للبطولة كان 5 أهداف عندما فاز إشبيلية على دنيبروبتروفسك الأوكراني 3-2 في 2015، وتشلسي على أرسنال 4-1 في 2019، وإشبيلية على إنتر ميلان 3-2 في 2020.
- فاز إشبيلية بجميع المباريات الأربع النهائية التي خاضها في البطولة، وكان أحدثها في 2020 ليتفوق على أتلتيكو مدريد الذي فاز باللقب في جميع المباريات النهائية الثلاث التي خاضها بالبطولة.
- شهدت المباريات النهائية السابقة للبطولة مشاركة 9 فرق إسبانية و7 إنجليزية.
- سيكون آينتراخت فرانكفورت ورينجرز الفريقين رقمي 17 و18 في قائمة الفرق التي خاضت النهائي، والفائز منهما سيكون سابع فريق فقط يتوج بلقب البطولة.
- الفائزون السابقون بلقب البطولة ينتمون إلى 3 اتحادات وطنية فقط، بواقع 8 ألقاب لفرق إسبانيا و3 للفرق الإنجليزية ولقب واحد لفرق البرتغال.
- المرة الأولى التي يبلغ فيها فريق ألماني أو أسكتلندي نهائي البطولة ليرتفع عدد جنسيات الأندية التي بلغت نهائي البطولة إلى 9.
- المرة الأولى منذ نهائي 2017 بين مانشستر يونايتد وأياكس التي يشهد فيها نهائي البطولة فريقين يشاركان في النهائي للمرة الأولى.
- إذا توج آينتراخت فرانكفورت باللقب فسيصبح ثالث فريق يحرز لقب البطولة دون التعرض لأي هزيمة في مسيرته بالأدوار المختلفة للبطولة حيث سبقه تشلسي وفياريال. في المقابل، مني رينجرز بـ5 هزائم حتى الآن، مما يعني أنه في حالة تتويجه باللقب سيكون مني بهزيمتين أكثر من عدد الهزائم التي مني بها أي فريق سابق توج باللقب، بل إن إشبيلية لا يزال هو البطل الوحيد الذي مني بأكثر من هزيمتين في طريقه للقب.
- لم يشهد أي نهائي سابق للبطولة أي واقعة طرد.
- أحرز البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف العكسي الوحيد (عن طريق الخطأ بمرمى فريقه) في تاريخ المباريات النهائية ليمنح إشبيلية الفوز على فريقه إنتر ميلان في نهائي نسخة 2019-2020.
- شهدت المباريات النهائية السابقة للبطولة احتساب 3 ضربات جزاء فقط، وسجلت جميعها.
- حسمت ركلات الترجيح النهائي مرتين في الدوري الأوروبي، حيث فاز إشبيلية على بنفيكا في 2014، وفاز فياريال على مانشستر سيتي 11-10 في نهائي الموسم الماضي بمدينة دانسك البولندية.
- 7 لاعبين سبق لهم التسجيل مرتين في شباك المنافس بالمباريات النهائية للدوري الأوروبي وهم دييغو فورلان وراداميل فالكاو وأنطوان غريزمان لأتلتيكو مدريد، وكارلوس باكا وكوكي ولوك دي يونغ لإشبيلية، وهازارد لتشلسي.
- فالكاو هو اللاعب الوحيد الذي هز الشباك في مباراتين نهائيتين للبطولة، حيث أحرز هدف الفوز لبورتو في نهائي 2011، ثم سجل هدفا لأتلتيكو في نهائي 2012، وهو اللاعب الوحيد أيضا الذي توج بجائزة أفضل لاعب في النهائي لمرتين وذلك في نفس العامين.
- يرمي بينو هو أصغر لاعب يشارك في الطرف الفائز بالمباراة النهائية للبطولة، حيث خاض نهائي الموسم السابق مع فياريال وكان عمره وقتها 18 عاما و218 يوما.
- راؤول ألبيول قائد فياريال هو أكبر لاعب يشارك في الطرف الفائز بالمباراة النهائية للبطولة، حيث خاض نهائي الموسم السابق وكان عمره وقتها 35 عاما و265 يوما.
- أصبح الإيطالي ماوريسيو ساري أكبر مدرب سنا يتوج بلقب البطولة عندما قاد تشلسي للقب في 2019 وكان عمره وقتها 60 عاما و139 يوما.
- البرتغالي أندريه فيلاش بواش هو أصغر مدرب سنا يتوج بلقب البطولة عندما قاد بورتو للقب في 2011 وكان عمره وقتها 33 عاما و213 يوما.
- الإسباني أوناي إيمري هو أكثر من توج بلقب الدوري الأوروبي (4 مرات)، حيث قاد إشبيلية إلى اللقب في 3 نسخ متتالية من 2014 إلى 2016 ثم فياريال للقب في 2021، علما بأنه قاد أرسنال أيضا لنهائي 2019 وخسر أمام تشلسي.
- توج الأرجنتيني دييغو سيميوني باللقب مرتين مع أتلتيكو مدريد في 2012 و2018، فيما لم يفز أي مدرب آخر باللقب أكثر من مرة واحدة.
- يتطلع كل من النمساوي أوليفر غليسنر المدير الفني لآينتراخت فرانكفورت والهولندي جيوفاني فان برونكهورست إلى أن يصبحا أول مدربين من بلادهما يتوجان بلقب الدوري الأوروبي.
- ستكون مباراة الليلة أول نهائي للدوري الأوروبي يقام في إسبانيا، حيث ستكون إشبيلية المدينة الـ13 في قائمة المدن التي استضافت المباريات النهائية للبطولة، وسبق لملعب "سانشيز بيزخوان" استضافة نهائي بطولة كأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري الأبطال حاليا) عندما فاز ستيوا بوخارست الروماني على برشلونة بهدفين نظيفين في 1986.
المصدر : وكالات