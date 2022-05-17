يوفنتوس يواصل نتائجه السلبية في ليلة وداع مهيب لكيليني وديبالا

ودع يوفنتوس قائده جورجيو كيليني ومهاجمه باولو ديبالا بتعادل مخيب الاثنين أمام ضيفه لاتسيو 2-2، في ختام الجولة 37 قبل الأخيرة من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم يوفنتوس بهدف مُبكر أحرزه دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 10، بعد كرة عرضية مثالية قدمها له ألفارو موراتا، تابعها الصربي برأسه داخل المرمى.

ونجح أصحاب الأرض في إضافة هدف ثان جميل جاء عند الدقيقة 36 بأقدام الإسباني موراتا الذي تسلم كرة داخل منطقة جزاء لاتسيو هيأها لنفسه وسددها قوية في الجهة البعيدة عن متناول الحارس.

وعرف الشوط الثاني بداية هجومية قوية من جانب لاتسيو مما أسفر عن هدف قلص به الفريق العاصمي الفارق في الدقيقة 51، بعد رأسية من المدافع باتريكيو ارتطمت بقدم أليكس ساندرو وغيرت طريقها نحو الشباك.

ومن هجمة مرتدة تمكن لاتسيو من إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة من زمن المباراة سجله ميلينكوفيتش سافيتش مستغلا كرة ردها الحارس ماتيا بيرين قبل أن تعود إليه ويُسكنها الشباك.

بهذه النتيجة، وصل يوفنتوس إلى النقطة 70 وعزز موقعه في المركز الرابع، بينما رفع لاتسيو رصيده لـ 63 نقطة في المركز الخامس وضمن التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم القادم.

ومثلت المباراة أمام لاتسيو الظهور الأخير لقائد الفريق جورجيو كيليني بقميص يوفنتوس على ملعب أليانز ستاديوم، إذ أعلن المدافع المخضرم رحيله عن النادي نهاية الموسم بعد 17 عاما قضاها في تورينو.

كما ودعت جماهير يوفنتوس المهاجم باولو ديبالا الذي لم يتوصل مع النادي لاتفاق لتجديد عقده مع إدارة النادي في آذار/مارس الماضي، ليفضل الأرجنتيني الخروج بعد 7 مواسم سجل خلالها 115 هدفا مع "البيانكونيري".