بعد خسارته أمام نيوكاسل.. حظوظ أرسنال تتقلص في التأهل لدوري الأبطال لصالح توتنهام

تلقت آمال فريق أرسنال في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، ضربة قوية بعد خسارته أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد صفر-2، الاثنين، في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتجمد رصيد أرسنال عند 66 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين خلف توتنهام صاحب المركز الرابع، ويحتاج أرسنال إلى الفوز على إيفرتون في الجولة الأخيرة، مع خسارة توتنهام أمام نورويتش سيتي في الجولة نفسها، وذلك من أجل بلوغ المسابقة الأعرق في تاريخ القارة العجوز.

وسجل بن وايت هدفا بالخطأ في مرماه بينما أضاف برونو غيمارايش المنضم في يناير/كانون الثاني الهدف الثاني في الدقيقة 85، ليحسم فوز نيوكاسل ويترك أرسنال متأخرا بنقطتين عن توتنهام الرابع قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم.

بدأ نيوكاسل المباراة بشكل واعد مستفيدا من مؤازرة جماهيره في آخر مباراة له على ملعبه هذا الموسم. واقترب من التسجيل في الدقيقة 37 بواسطة آلان سانت-مكسيمين الذي سدد كرة منخفضة من عند حدود منطقة الجزاء أنقذها الحارس آرون رامسديل.

وجاءت الانفراجة بعد الاستراحة حين انطلق غولينتون من جهة اليسار وأرسل تمريرة عرضية منخفضة اصطدمت بوايت لاعب أرسنال ودخلت بالخطأ في شباكه في الدقيقة 55.

ولاحت أمام صاحب الضيافة الكثير من الفرص لمضاعفة الغلة وهو ما تحقق في الدقيقة 85 بواسطة غيمارايش.

وهذا أول انتصار يحققه نيوكاسل في الدوري على أرسنال منذ أبريل/ نيسان 2018، ويعني أن فريق المدرب إيدي هاو تقدم للمركز 12 برصيد 46 نقطة، بعد أن كان في مراكز الهبوط حتى نهاية العام الماضي.