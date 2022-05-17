"دب" يلتهم 6 وجبات ويقلد رونالدو.. هذه تفاصيل الحمية الخاصة بإرلينغ هالاند

يسعى الهداف النرويجي إرلينغ هالاند للتقدم خطوة نحو الأمام بانتقاله إلى ماشنستر سيتي الإنجليزي، ويبحث عن قيادة الفريق لتحقيق مزيد من الألقاب، وفي مقدمتها لقب دوري أبطال أوروبا.

وخطف هالاند (21 عاما) الأنظار بأدائه القوي وأهدافه الغزيرة، إذ سجل 135 هدفا في 183 مباراة منذ بداية مشواره الاحترافي، وكانت بنيته الجسدية أحد عناصر قوته التي تمنحه أفضلية في صراعاته مع مدافعي الفرق المنافسة.

وللحفاظ على لياقته، يحرص هالاند (194 سنتمترا و88 كيلوغراما) على متابعة حمية خاصة تتضمن تناول الدجاج والمعكرونة دون استخدام الزيت أو الملح في تحضيرها، كما يتناول بعض الأنواع من الأسماك مع خضار طازجة.

ووفقا لصحيفة "صن" (The Sun) البريطانية، يحرص الهداف النرويجي على شرب المياه بشكل دائم، ويمتنع عن المشروبات التي تحتوي على السكر، ولا يتناول أي أطعمة مجمدة ويقتصر على المنتجات الطازجة فقط.

احترافية هالاند

وكشف والد هالاند في مقابلة سابقة أن نجله يحرص على الاقتداء بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يواصل التألق في المستوى العالي من دون أن يتأثر بشكل كبير بتقدمه في العمر، وذلك بفضل نظامه الغذائي الصارم.

وأشار الوالد -الذي كان لاعبا في مانشستر سيتي- إلى أن هالاند أفضل منه من الناحية الاحترافية وقدم تضحيات كبيرة في سبيل تحقيق حلمه.

غير أن الحمية الغذائية لهالاند لا تصمد أمام بعض الأطعمة غير الصحية، فقد أشار في تصريحات سابقة إلى أن طبقه المفضل هو بيتزا الكباب التي يحرص على تناولها في كل مرة يعود فيها إلى مدينته برين بالنرويج، وقال "هذا لا يعني أنني أتناولها طوال الوقت. أتناولها مرتين في السنة عندما أكون في مسقط رأسي، لكنها لا تزال طعامي المفضل".

كما يملك هالاند تفضيلا خاصا لبعض الأطباق الصينية التي يتناولها في مطعم صيني بمدينته منذ أن كان صبيا صغيرا.

عداد السعرات الحرارية

ووفقا لصحيفة "صن"، فإن برنامج هالاند يتضمن قياسا مستمرا لكمية السعرات الحرارية التي يستهلكها يوميا، وأشارت إلى أن لديه طاهيا خاصا يساعده في تحضير وجباته التي تضمن له الحصول على 4 آلاف سعرة حرارية يوميا.

وهذه الكمية الضخمة من السعرات لا تصدم زملاءه من اللاعبين المحترفين، فقد شبه النرويجي جوش كينغ ذات مرة هالاند بـ"دب" بسبب شهيته المفتوحة ونهمه في الأكل.

وقال كينغ مهاجم نادي واتفورد الإنجليزي في تصريحات سابقة "لم أر قط شخصا يأكل بقدر ما يأكل هالاند. إنه يأكل مثل دب".

وسيكون هالاند أمام تحدٍ جديد حين يلعب تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا المعروف بصرامته حين يتعلق الأمر بالنظام الغذائي، وقد يضطر الهداف النرويجي للتنازل مؤقتا عن عشقه للبيتزا بسبب الحظر الذي يفرضه غوارديولا على لاعبيه ومنعه تناولها ضمن قائمة أخرى من المحظورات.