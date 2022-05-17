تشيفرين: ريال مدريد بتسع أرواح ووصوله لنهائي دوري الأبطال دليل براءة يويفا

اعتبر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) ألكسندر تشيفرين أن وصول نادي ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا دليل على سلامة موقف يويفا، وقال إن الريال يعاني من نقطة ضعف قد تهدد فرصه في النهائي.

ودخل تشيفرين في صراع مع فلورونتينو بيريز رئيس ريال مدريد بسبب أزمة دوي السوبر الأوروبي، الذي أطلقه بيريز بالشراكة مع نظرائه في برشلونة ويوفنتوس.

وقال تشيفرين في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية "ليس لدي أي مشاكل مع ريال مدريد، على الرغم من عدم وجود اتصال مع إدارة النادي في الوقت الحالي. لكن مكان ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا هو دليل على مدى نزاهة مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأضاف "ريال مدريد وبرشلونة في نهائي دوري الأبطال للرجال والسيدات. لم يتدخل أحد بخلاف ذلك"، في إشارة إلى نهائي الرجال الذي سيجمع ريال مدريد وليفربول، ونهائي السيدات الذي يجمع برشلونة وليون الفرنسي.

Real Madrid 3-1 Manchester City (agg 6-5). That remarkable second-leg comeback as this competition delivers again 🍿#UCL pic.twitter.com/BCHjOQ8sEz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 5, 2022

واعترف المسؤول السلوفيني بأنه فوجئ بتأهل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في نصف النهائي، وقال "كنت أشك في أن ريال يمكن أن يقصي مانشستر سيتي، خاصة بعد خسارتهم في مباراة الذهاب. لكن من الواضح أن لديهم 9 أرواح كالقطط".

وحول توقعاته للمباراة النهائية التي سيستضيفها ملعب فرنسا بباريس يوم 28 مايو/أيار الحالي، قال تشيفرين "لاعبو ريال مدريد يملكون الخبرة ولكن في رأيي دفاعهم ضعيف. لديهم كريم بنزيمة المبهر، ولوكا مودريتش الذي قلت مرارا إنه أحد أكثر اللاعبين الذين تم التقليل من شأنهم في تاريخ كرة القدم، هو لاعب كلما تقدم في السن كان أفضل. لكن ليفربول لديه لاعبون أصغر سنا ولديهم خبرة مهمة جدا في النهائي. لن أجرؤ على توقع الفائز، ستكون مباراة نهائية ممتعة بشكل لا يصدق".