تشيفرين: ريال مدريد بتسع أرواح ووصوله لنهائي دوري الأبطال دليل براءة يويفا

اعتبر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) ألكسندر تشيفرين أن وصول نادي ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا دليل على سلامة موقف يويفا، وقال إن الريال يعاني من نقطة ضعف قد تهدد فرصه في النهائي.

ودخل تشيفرين في صراع مع فلورونتينو بيريز رئيس ريال مدريد بسبب أزمة دوي السوبر الأوروبي، الذي أطلقه بيريز بالشراكة مع نظرائه في برشلونة ويوفنتوس.

وقال تشيفرين في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية "ليس لدي أي مشاكل مع ريال مدريد، على الرغم من عدم وجود اتصال مع إدارة النادي في الوقت الحالي. لكن مكان ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا هو دليل على مدى نزاهة مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأضاف "ريال مدريد وبرشلونة في نهائي دوري الأبطال للرجال والسيدات. لم يتدخل أحد بخلاف ذلك"، في إشارة إلى نهائي الرجال الذي سيجمع ريال مدريد وليفربول، ونهائي السيدات الذي يجمع برشلونة وليون الفرنسي.

Real Madrid 3-1 Manchester City (agg 6-5). That remarkable second-leg comeback as this competition delivers again 🍿#UCL pic.twitter.com/BCHjOQ8sEz

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 5, 2022