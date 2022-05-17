تشاكا يبرر خيبة أرسنال: لا نستحق التأهل ويوجد لاعبون يجب أن يمكثوا في منازلهم

قال لاعب أرسنال غرانيت تشاكا إن هزيمة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين كانت كارثة وإن لاعبي الفريق لا يستحقون النزول إلى أرض الملعب؛ فيما بدا توبيخا واضحا لزملائه.

ويسعى أرسنال بقوة للتأهل لدوري أبطال أوروبا، ولكنه بات متراجعا بفارق نقطتين خلف توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع عقب الخسارة 2-0 أمس بملعب سان جيمس بارك.

وسيطر أصحاب الأرض على المباراة، وسجلوا هدفين في الشوط الثاني، أولهم بواسطة بن وايت بالخطأ في مرماه، بينما أضاف برونو غيمارايش

الهدف الثاني في الدقيقة 85.

ولم يتراجع تشاكا عن اعتقاداته بخصوص أداء فريقه، الذي يأمل في حدوث معجزة في اليوم الأخير للموسم لتجنب الغياب عن دوري أبطال

أوروبا للموسم السادس على التوالي.

وقال اللاعب السويسري لشبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) "من الصعب العثور على كلمات مناسبة. لم نستحق الوجود في الملعب منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة 90. لا أستطيع أن أشرح لك السبب فيما حدث. لم ننفذ خطة المباراة كما كانت، ولم نستمع إلى المدرب".

Bruno wrapping up the win! 🤩🇧🇷 ⚫️⚪️ pic.twitter.com/Wr77t5bZO6 — Newcastle United FC (@NUFC) May 16, 2022

وأضاف "ما حدث كان أداء كارثيا. لا نستحق أن نلعب في دوري أبطال أوروبا أو حتى الدوري الأوروبي. من الصعب أن نتعامل مع الأمر في الوقت الحالي. لا أعرف لماذا لم ننفذ ما يطلبه منا المدرب".

ونفى اللاعب البالغ من العمر 29 عاما -والذي واجه وقتا مضطربا في أرسنال بعد سحب شارة القيادة منه في عام 2019- أن تكون قلة خبرة فريق المدرب ميكل أرتيتا هي المشكلة.

وقال تشاكا "إذا لم تكن مستعدا لهذه الرياضة، فلتجلس في المنزل. عمرك ليس هو المهم. إذا كنت متوترا فلتجلس على مقاعد البدلاء أو اجلس في المنزل. كانت أحد أهم المباريات بالنسبة لنا. نشعر بخيبة أمل كبيرة لأجل للأشخاص الذين أتوا إلى هنا".

وأضاف "آسف لهم (الجماهير).. وليس لدي أي كلمات أخرى. لا توجد مشكلة بين اللاعبين لكن خطة المباراة كانت مختلفة تماما عما نفذناه على مدار 90 دقيقة. كنا ننتظر لـ6 أعوام (للعب في دوري الأبطال). كان لدينا كل شيء في أيدينا".

ويستضيف فريق المدرب أرتيتا منافسه إيفرتون، الذي يقاتل للإفلات من الهبوط، في مباراته الأخيرة هذا الموسم الأحد المقبل.

والطريقة الواقعية الوحيدة التي يمكن لأرسنال من خلالها انتزاع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا متفوقا على منافسه في شمال لندن هي أن يخسر توتنهام أمام نوريتش سيتي -المتذيل والذي هبط بالفعل- الأحد المقبل، ويتغلب فريق المدرب أرتيتا على إيفرتون في ظل تفوق توتنهام.