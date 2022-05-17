الكاف يؤكد موعد نهائي أبطال أفريقيا على ملعب الوداد.. هل ينسحب الأهلي استجابة لأبو تريكة؟

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الثلاثاء بشكل نهائي إقامة نهائي دوري الأبطال بين الأهلي المصري حامل اللقب والوداد البيضاوي المغربي على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال الكاف بموقعه على الإنترنت إن المباراة ستقام مساء يوم الاثنين 30 مايو/أيار في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش على ملعب الوداد، بعدما ذكرت تقارير سابقة أن النهائي قد يقام في الرباط.

واستشاط الأهلي غضبا بعد قرار الكاف بإقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب للعام الثاني على التوالي، وأعلن أنه سيخوض النهائي في أي مكان، لكنه سيلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية.

ودافع الكاف عن نفسه وقال إنه تلقى ملفين ناجحين من المغرب والسنغال لاستضافة النهائي، ثم انسحبت السنغال، في حين لم تتقدم مصر.

هل ينسحب الأهلي؟

وجاء تأكيد الكاف لإقامة المباراة بالمغرب وسط غضب جماهيري مصري ودعوات للأهلي بالانسحاب من المباراة النهائية.

وكان محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أبرز الداعين لانسحاب الأهلي، من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر.

مبروك للنادي الاهلي الوصول للنهائي وحظ اوفر لفريق وفاق سطيف ..احيانا الانسحاب وعدم التواجد يكون بطولة فى حد ذاته أتمني من مجلس ادارة النادي الاهلي الانسحاب من البطولة حفاظا على مكانته وهيبته ضد ظلم الكاف .. واسف على ظهور رائي علنا ولكن لم اجد وسيلة تانيه وبالتوفيق لنادينا الحبيب — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) May 14, 2022

وربما يزيد الضغط على إدارة الأهلي بعد تأكيد الكاف، الذي قد يكون البداية الحقيقية لأزمة جديدة بالكرة الأفريقية.

وأعلن الاتحاد القاري، الذي ألمح سابقا إلى التفكير في العودة إلى النظام القديم بخوض النهائي من مباراتي ذهاب وغياب، أن نهائي كأس الاتحاد الأفريقي سيقام يوم 20 مايو/أيار في نيجيريا.

وسيلعب نهضة بركان المغربي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على لقب مسابقة الأندية الأقل قوة، وستنطلق المباراة النهائية الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش أيضا.